確診數破千推升快篩需求 超商雙雄APP可查詢庫存

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（中央社記者曾智怡台北19日電）近日COVID-19確診數逾千例，民眾防疫相關商品需求大增，統一超商表示，除配合地方政府打造防疫關懷箱，也在APP設置「防疫補給站」專區，民眾可即時查詢附近門市快篩試劑等販售數量。

全家便利商店App也有防疫地圖功能，事先查詢，即可免去前往店舖卻撲空的困擾。

統一超商今天發布新聞稿指出，為滿足與疫情共存的居家照護、計畫性採買防疫商品需求，藉由線上數位工具串聯門市，以「OPEN NOW」、「i預購」、「i划算」3大便利服務，建構防疫O2O物資補給網絡，滿足快速採買、低接觸消費模式。

例如OPEN POINT APP推出「防疫補給站」專區，除提供快篩試劑、口罩、防疫用品外，更新增保健品共4大類，可一鍵即時查詢附近門市防疫商品的販售項目及數量，另設計篩選類別功能，提升民眾便利性。

全家便利商店App也有防疫地圖功能，民眾只要點選App內「地圖趣」中的防疫地圖，就能查詢附近店舖防疫相關用品的販售品項及數量，包含快篩試劑、口罩、酒精、乾洗手、保健食品等。

因應疫情升溫，響應新北市政府居家照護計畫，統一超商整合關係企業7-ELEVEN、黑貓宅急便，即日起配合新北市政府配送「居家照護關懷箱」，每箱內容主要為快篩試劑、溫度計、防疫食品、衛教包等4大類超過10樣商品，包含泡麵、餅乾等零食，讓居家照護者免出門也可即時取得。

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除了防疫物資需求顯著，根據Kantar調查，保健食品商機也逐年擴大，突破千億元大關。全家便利商店表示，為滿足不同年齡層、性別需求，自有品牌FamilyMart Collection與國內製藥大廠中天生技獨家合作，推出5款保健食品，結合實體據點與會員App「全+1商城」保健館兩大虛實場域銷售。

另外，全家會員App「全+1商城」同步推出線上保健館，集結20家廠牌、近百項熱銷商品供民眾選購。（編輯：翟思嘉）1110419