確診師仍須遠距教學惹議 教團盼盤點代課人力

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳至中台北20日電）全中教昨天指出，許多學校要求確診或被匡列居家隔離的教師，仍須對在校學生遠距教學。教育部回應可請代課，但全中教擔心染疫師生越來越多，呼籲盡快盤點可代課的師資人力。

全國高級中等學校教育產業工會（全中教）今天發出新聞稿指出，近期COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診人數持續升高，許多教師確診或被匡列居家隔離，仍被要求遠距教學，學生在教室內無人看管，學習品質堪憂。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

教育部昨天晚間透過文字回應媒體指出，教師如果因疫情無法到校上課，學校可以遴聘合格人員代課並核支代課鐘點費。教育部長潘文忠今天出席立法院教育及文化委員會前受訪也提到，學校可採「合作教師」方式，注意班級學生作息與安全事宜，防疫過程需要很多老師努力。

全中教秘書長許麗吉今天稍晚接受中央社電訪表示，這波疫情似乎才在起步階段，未來師生確診勢必越來越多，呼籲教育部盡快整合可代課的師資人力資源，譬如待業中的教師、退休教師（具教師資格），以及各大學師培中心修畢教育學分、大學相關科系畢業可短期代課者等。如果學校人力完全無法負荷，應研議全校預防性遠距教學。（編輯：陳政偉）1110420