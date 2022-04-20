運星艦為偏遠燈塔補給物資 服役35年完成最後任務

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

服役35年的運星艦20日完成最後一趟基隆嶼運補任務後即將除役，交通部常務次長祁文中（前中）、航港局長葉協隆（前左2）與歷任運星艦人員合影。（交通部航港局提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年4月20日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王朝鈺基隆20日電）服役35年的運星艦主要任務為偏遠離島燈塔補給物資，由於多數偏遠燈塔已建立完善補給方式，加上運星艦船舶證書月底到期，今天完成最後一趟基隆嶼運補任務，運星艦將停航除役。

交通部航港局發布新聞稿指出，在交通部常務次長祁文中及航港局長葉協隆帶領下，運星艦今天辦理最後一次基隆嶼運補任務，並邀請運星艦歷任艦長及重要幹部隨行，在前後3任艦長陪同下，視察人員再次巡訪運星艦每一處角落，作為運星艦的最後巡禮。

年逾70歲的大副吳信台，更盡力踩完通往基隆島燈塔的1137道階梯，完成睽違已久的燈塔巡視，共同為運星艦最後任務劃下完美的句點。

航港局指出，運星艦是在中國造船公司基隆總廠建造，民國76年12月28日交船，服務至今約35年，主要任務為偏遠離島燈塔物資補給，隨著交通便捷及科技進步，多數偏遠燈塔皆已建立完善補給方式。

至於目斗嶼燈塔、彭佳嶼燈塔等無人居住的島嶼，也逐步推動燈塔自動化，不再需要運星艦運補油料，又適逢運星艦船舶證書於月底即將到期，為撙節公帑不再辦理續證，因此運星艦完成這趟運補任務後，即將正式停航除役。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

航港局表示，基隆島燈塔建於民國69年，當初是為了彌補野柳燈杆與鼻頭角燈塔光程不足而增設，也是台灣最早使用太陽能發電的燈塔，燈塔位於基隆嶼至高點，可360度觀賞基隆嶼風光，是許多遊客登島必定拍照打卡的景點。

另外，基隆嶼登島採全預約制，今年4月1日已開放登島，每日登島人數上限為1200人，而位於基隆市西岸碼頭球子山頂的球子山燈塔，不僅可俯瞰基隆港全貌，全白的塔身更是近期Instagram（IG）熱門的打卡地點。（編輯：戴光育）1110420