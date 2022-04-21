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蘇貞昌：150多萬劑莫德納疫苗月底前可望到貨

2022/4/21 11:58（4/21 12:16 更新）
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（中央社記者賴于榛台北21日電）行政院長蘇貞昌今天宣布，月底前可望有150多萬劑莫德納疫苗抵台；同時，為確保快篩試劑量足價穩，已指示行政院副院長沈榮津督導，盡快讓「快篩實名制」上路。

衛福部今天在行政院會報告COVID-19疫情現況及應處作為。行政院發言人羅秉成今天主持行政院會後記者會時轉述，蘇貞昌今天會中裁示指出，Omicron變異株傳染力強，今年至今已經確診1萬3000多例，但超過99.6%都是輕症或無症狀。

蘇貞昌說，預計未來本土病例數會增加，防疫重點是確保中重症得到妥善照顧，因此輕重症分流跟藥物準備也特別重要。

對於中央流行疫情指揮中心已公布分流收治條件，全國啟動輕症居家照護，以及全面就醫或採檢居家照護、居家隔離、居家檢疫就醫等放寬作為，蘇貞昌則要求廣為宣傳相關配套，讓有需要的民眾知道如何運用。

他也說，政府會確保快篩供應量足價穩，請沈榮津督導快篩實名制盡快上路，相關藥物充足，預計將有150多萬劑莫德納疫苗月底前會到貨。

蘇貞昌提醒，指揮中心推動6歲到11歲接種疫苗，12歲至17歲施打第3劑等規劃，務必要讓家長充分了解，尊重家長意願。（編輯：林淑媛）1110421

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蘇貞昌：防疫戒慎不必恐懼 150萬劑莫德納下午抵台
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