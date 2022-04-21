國衛院邀產官學研交流 聚焦整合研發次世代疫苗

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（中央社記者管瑞平苗栗縣21日電）COVID-19疫情蔓延全球2年多，為提升台灣疫苗研發量能，建立快速有效生產鏈，國衛院今天邀集產官學研界交流，建立溝通平台，針對次世代疫苗發展方向與合作凝聚共識。

有別於歐美有跨國藥廠資源，台灣疫苗研發量能散佈在產官學研各界，國家衛生研究院今天在竹南院區舉辦「2022疫苗研發Workshop」，參考美國聯邦政府為加速疫苗開發並且能夠大規模生產而發起的曲速行動（Operation Warp Speed）精神，邀集產官學研共同討論，盤點國內疫苗研發現況，為未來次世代疫苗發展方向集思廣益並尋求合作契機。

會議由台灣大學副校長張上淳線上主持，實體議程邀請中央研究院院士翁啟惠、中央流行疫情指揮中心研發組委員陳培哲、中研院生物醫學科學研究所研究員陶秘華、工業技術研究院生醫與醫材研究所所長林啟萬、生物技術開發中心副所長林瓊、國衛院副院長司徒惠康、國衛院感染症與疫苗研究所副所長劉士任等人分享國內學研機構疫苗研發現況。

翁啟惠與基因體研究中心研究員馬徹、林國儀團隊研發mRNA廣效武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗，可誘發廣效抗體對抗各式變異株，相關論文近期刊登於國際期刊「美國國家科學院院刊（PNAS）」，他在會中分享研發過程。

翁啟惠接受媒體聯訪時表示，新冠病毒突變太快，加上現有疫苗並非能百分之百預防，為應付快速突變而研發廣效性疫苗，以便將來有新的變異株也能發揮保護力。

記者詢問明年是否有機會施打？翁啟惠說，相關技術仍在洽談技轉，技轉之後還需經過3期人體試驗證明疫苗安全及有效性，經衛福部核准才能使用，「還需要一段時間」，但若能仿照美國曲速行動計畫推動，相信有助提升效率。

國衛院院長梁賡義受訪指出，國內疫苗研發目前看來mRNA是重要方向，國衛院生物製劑廠承接國家緊急疫苗研製重任，生物製劑二廠也正籌建中，盼藉此會議建立溝通平台，整合研發量能與產業界的製程生產鏈，組成國家完善的疫苗自主開發網絡。

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國衛院感染症與疫苗研究所副所長劉士任指出，國內目前防疫政策一定要提高疫苗施打率，現階段疫情看來很嚴重，但重症者較少，因此主要需提高易感染人群的疫苗施打率，特別是老人與小孩，若讓這族群得到較好保護，相信對疫情控制有很大幫助。

劉士任說，因應下一波疫情找出次世代疫苗發展方向是當務之急，透過各頂尖研究機構集思廣益、凝聚共識，並促成學研界合作機會，相信有助加速次世代疫苗的開發。（編輯：李錫璋）1110421

國家衛生研究院21日在竹南院區舉辦「2022疫苗研發Workshop」，透過會議建構溝通平台，盤點國內疫苗研發現況，並促進產學研界針對COVID-19次世代疫苗發展方向凝聚共識。中央社記者管瑞平攝 111年4月21日

中研院院士翁啟惠（圖）與基因體研究中心研究員馬徹、林國儀團隊研發mRNA廣效COVID-19疫苗，可誘發廣效抗體對抗各式變異株，相關論文近期刊登於國際期刊，翁啟惠21日並在國衛院「2022疫苗研發Workshop」中分享研發過程。中央社記者管瑞平攝 111年4月21日