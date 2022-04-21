產業局、財政局司機染疫 北市府共62人確診

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（中央社記者陳昱婷台北21日電）COVID-19疫情升溫，台北市副市長蔡炳坤今天指出，市府目前共有62人確診、478人在居隔，確診者包含產業局長林崇傑的司機，以及同休息室另一名財政局的司機。

台北市政府今天下午舉行COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會，蔡炳坤表示，市府共有62人確診、478人居家隔離，各單位已建立人員確診的完整SOP，一但發現確診就會立即通報，封鎖該樓層不准進出，同辦公室人員快篩陰性即自行返家，空間清消後靜置24小時。

針對林崇傑司機確診一事，蔡炳坤說明，總共匡列同休息室5人居家隔離，其中1人是財政局的司機，在採檢後也確診，其他4人則採檢陰性，進行居家隔離。

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台北市政府發言人陳智菡補充，確診的財政局司機沒有與局長陳家蓁或局長司機有接觸，但有7名局處同仁曾搭乘這名司機的公務車，將赴醫院採檢後進行居家隔離。

台北市副市長黃珊珊表示，聯合醫院一名副總院長染疫，聯醫總共匡列10人居隔，防疫人力不會受太大影響，公務則大部分都是視訊會議，所以不至於被影響；局處司機確診案，目前還在對接觸者做匡列，且有找好代駕司機，所以不會影響業務。（編輯：李亨山）1110421