早安世界》兒童疫苗、青少年追加劑估5月開打 高風險者最快6月接種第4劑

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衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）20日討論COVID-19兒童疫苗，同意開放施打半劑型，但2劑間隔期從原定4週延長至12週。圖為高雄市三民區博愛國小學童午後在操場活動情形。中央社記者董俊志攝 111年4月20日

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兒童疫苗、青少年追加劑估5月開打 高風險者最快6月接種第4劑

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）20日討論COVID-19兒童疫苗，同意開放施打半劑型，但2劑間隔期從原定4週延長至12週，12至17歲青少年施打第3劑提案也通過；至於成人第4劑疫苗接種，專家建議列出高風險對象優先施打，包含老年人、安養中心長期臥床長者及免疫功能低下或受抑制的病人。疫情指揮中心預估，兒童疫苗將在5月初開打，青少年最快5月下旬開始施打第3劑，高風險族群則最快於6月初打第4劑。在全球逐步走向與病毒共存、解封邊境之際，各國針對哪些族群開放第4劑疫苗接種？中央社整理以色列、美國、加拿大及日韓等國相關政策資訊幫讀者瞭解。（看完整報導）

居家照護、居家隔離遇緊急狀況可自行就醫 違反電子圍籬不罰

中央流行疫情指揮中心放寬COVID-19居家照護、居家隔離、居家檢疫者就醫交通方式，須緊急就醫時，可由同住親友接送或自行前往，若因此收到「電子圍籬」違規警示，事後不會開罰。另一方面，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中提醒，確診病患的「密切接觸者」須居家隔離10天，若是曾接觸「確診者的密切接觸者」，務必自我健康監測，避免聚餐聚會。（看完整報導）

本土2386例中重症增9人 陳時中：最快4月底單日確診破萬例

國內20日增2386例COVID-19本土病例，單日新增首度破2000大關，並增8名中症、1名重症個案，重症病例為1名70多歲婦人，僅接種1劑疫苗，染疫後發展成肺炎，在加護病房治療中。疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，預估疫情將大規模展開，最快4月底單日確診病例將破萬例，除積極備藥，全台已有10縣市啟動居家照護。台北市長柯文哲則宣布，由於確診人數激增，即日起不再公布確診者足跡，也不再發送細胞簡訊。（看完整報導）

3月外銷訂單626.9億美元 連25紅創歷年同月新高

經濟部4月20日宣布，由於電子、傳產動能強勁，帶動3月外銷訂單金額達626.9億美元，是3月首度站上600億美元大關，比去年3月增加16.8%，連續第25個月出現成長，不過，台廠約有43%產能設在中國，後續接單金額表現，要看中國嚴厲的防疫措施對產業的影響程度。（看完整報導）

專題／政府擬鬆綁港人就業定居 流亡抗爭者也受惠

香港在2019年爆發「反送中」抗爭後，大量港人移⺠來台，近期卻傳出不少人在申請定居時遇到困難，中央社盤點流亡來台的抗爭者，和以投資、專才途徑來台港人面臨的不同困境。陸委會發言人邱垂正接受專訪時表示，政府正在修法，希望讓從事專業工作者可在台居留5年後申請定居。這項措施可望嘉惠包括流亡抗爭者在內的港人。（看完整報導）

美軍訓練盟國部隊 台灣陸軍戰士也參與

美國陸軍第16騎兵團第2中隊在喬治亞州班寧堡協助訓練盟國裝甲部隊軍官期間，於19日在臉書專頁發布21張訓練活動照片，顯示受訓軍人包括一名穿著台灣陸軍迷彩服、胸前有「中華民國陸軍」標章的戰士。國軍官員20日晚間接受中央社記者訪問時表示，台美軍事交流行之有年，但此次僅為雙方軍事教育課程。國軍官員說，明年才會派遣84名人員（操作36人、維保48人）前往美國，接受為期6至9個月的M1A2T戰車接裝訓練。（看完整報導）

馬立波守軍以1擋10情況危急 指揮官求援：恐只能再撐幾天

俄羅斯對堅守馬立波的烏克蘭作戰人員下達最新通牒時間已到期，但沒出現大規模投降跡象。烏克蘭國防部表示，馬立波亞速鋼鐵廠內的烏國士兵面臨著「災難性局面」。死守在亞速鋼鐵廠的陸戰隊指揮官伏林那也說，部隊情況緊急，他請求外界協助撤離守軍和平民。烏克蘭副總理韋列舒克表示，烏克蘭已跟俄羅斯達成初步協議，要在20日建立人道走廊，讓被困在當地的婦女、兒童和長者撤離。（看完整報導）

日媒：莫斯科號遭擊沉 衝擊中國遼寧艦攻台戰略

俄羅斯黑海艦隊旗艦「莫斯科號」據信遭烏克蘭以反艦飛彈擊中沉沒。日本經濟新聞報導，中國航艦遼寧號是由舊蘇聯航艦改裝，裝甲可能與莫斯科號同樣容易被飛彈擊沉，中國攻台戰略可能受到衝擊。遼寧號的船體就是由烏克蘭的造船廠打造，當年是在烏克蘭海軍放棄發展航艦之後，由中國方面以計畫改建為海上賭場的名義買下，再予以武裝，成為中國的第一艘航空母艦。（看完整報導）

Netflix訂戶10餘年來首度減少 股價跌35%

美國串流影音巨擘Netflix表示，受到通貨膨脹、烏克蘭戰爭以及市場競爭激烈影響，Netflix用戶10多年來首度減少，未來恐會流失更多，一改疫情期間風光的業績，這也促使Netflix計畫推出提供附廣告的低價訂閱服務。Netflix 20日股價暴跌35%，創近18年來最慘表現，單日市值蒸發逾540億美元。（看完整報導）

台鐵司機員勞動節集體休假 4/30至5/2已訂車票者1年內可退

台鐵企業工會發起會員在五一勞動節集體休假，預計將有9成司機員不會出勤，造成台鐵首次在這種情況下大規模停駛，台鐵局表示，旅客乘車日期在4月30日到5月2日期間者，即日起1年內可持未使用車票辦理退票，免收手續費。（看完整報導）