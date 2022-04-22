安捷航空獲准營運東部空中導覽 4月底上線

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安捷航空是由安捷飛行學校申請設立，22日宣布進軍觀光旅遊市場，首波主打台東空中遊覽行程，包括花東縱谷、東部海岸及綠島3條路線，用全新角度帶旅客領略台東之美。（安捷航空提供）中央社記者汪淑芬傳真 111年4月22日

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（中央社記者汪淑芬台北22日電）安捷航空今天獲交通部核准取得普通航空業許可證，預計4月底正式營運3條東部空中導覽路線。

安捷航空是由安捷飛行學校申請設立，今天宣布進軍觀光旅遊市場，首波主打台東空中遊覽行程，包括花東縱谷、東部海岸及綠島3條路線，用全新角度帶旅客領略台東之美。

安捷航空董事長高健祐表示，安捷深耕台東，從事飛航訓練將近8年後，延伸觸角至觀光旅遊業，地點就選在具有絕對主場優勢的台東縣，空中遊覽是安捷打響在觀光旅遊市場的第一炮。

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安捷的東部空中導覽遊程，使用去年自義大利新引進的全球最新款的雙引擎P2012客機，每次可搭載旅客9人，3條路線航行時間各約40至45分鐘，每次每人費用新台幣9900元，另也有旅行社搭配其他遊程。

另為提供遊客最佳的體驗效果，安捷航空邀請知名主持人聶雲獻聲錄製語音導覽，讓旅客從空中更清楚景點的歷史與特色風貌，安捷航空還為每一個景點製作專屬背景音樂，給乘客宛如身歷其境的感受。（編輯：管中維）1110422