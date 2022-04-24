竹市新增29例確診 6人屬同一家庭群聚

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者魯鋼駿新竹市24日電）新竹市今天新增20名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，有6例屬同一家庭群聚，因警覺家庭成員陸續出現症狀，採檢後確診，疫調持續進行中。

新竹市政府提供新聞稿表示，中央流行疫情指揮中心今天公布新竹市新增20名確診個案，其中5例居家隔離期間採檢陰轉陽，9例為確診個案之接觸者，餘6例新增個案疫調中。

新竹市政府衛生局指出，確診個案中有6例屬同一家庭群聚事件，因警覺家庭成員陸續出現症狀，採檢後確診，衛生局已匡列相關密切接觸者並持續疫調中。

竹市衛生局表示，有1例為昨天公布的百富遊樂場職場感染群聚。還有1例為龍山國小學童，於隔離期間確診，所屬班已於4月20日停課，預計5月2日復課。

竹市衛生局指出，今日確診個案相關足跡包括豪泰客運、麥當勞、便利商店等人潮密集公共場所，皆已通知營業場所進行清消。

竹市衛生局說明，新竹市111年確診累積人數至今共314人，全數皆為輕症、或無症狀，尚無重症者。目前居家隔離1672人，康復出院人數82人。（編輯：張銘坤）1110424