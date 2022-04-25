全台班班有冷氣25日啟動 蘇貞昌願孩童上課真舒適

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（中央社記者李卉婷屏東縣25日電）行政院推動「班班有冷氣政策」，為全台國中小約3500多所學校，裝設18萬4000多部冷氣，今天蘇貞昌到屏東鶴聲國小並與全台22縣市視訊同步啟動，並表示，願孩童上課真舒適。

班班有冷氣啟動儀式，行政院長蘇貞昌與全台22縣市首長、學校進行視訊連線同步啟動，倒數聲中，一起按下教室內冷氣開關，讓學生不禁直喊，好舒服。

蘇貞昌致詞指出，現在4月天，屏東的溫度已達攝氏32度，班班都希望裝冷氣，是長期爭取卻一直做不到的，困難的不只因為冷氣要錢，必須改裝電路才不會引發跳電，歷經1年多來各部會整合，今天終於如期啟動，讓班班有冷氣，上課真舒適。

蘇貞昌說，中央投入新台幣323億元、地方經費34.9億元，共計總經費357.9億元，進行電路改善工程、冷氣裝設、電源管理系統等，為全國3500多所學校，裝設18萬4000部的冷氣。窮不能窮教育、苦不要苦孩子，改善孩子的學習環境，也改善改善老師上課的負擔心情 。

配合班班有冷氣的政策，因應三大配套措施。教育部長潘文忠致詞說，冷氣電費維護費，全部由中央支應；有關太陽光電設置，至民國111年5月光電設置達330MW換算1年發電量約4.125億度，約18萬多部冷氣用電量的1.6倍；另外也推廣校園植樹。

屏東縣長潘孟安說，行政院體恤學生面臨極端氣候的挑戰，有時家長在酷熱的氣溫當中都要幫孩子準備濕紙巾，學童在揮汗如雨的環境中上課，真是難耐。過去的老舊校舍並未將風向、西曬角度的考量進入建築物當中，如今班班有冷氣，是台灣教育領域的里程碑。

此外，中央政府全力支持校園環境升級，班班有冷氣、生生有平板，高中以下學校耐震補強，老舊廁所改善等。以鶴聲國小為例，老舊校舍耐震補強、磁磚剝落整修、操場整建等投入近5000萬，班班有冷氣投入1800萬元。（編輯：黃世雅）1110425