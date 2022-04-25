異位性皮膚炎「癢到骨頭裡」 標靶治療緩解新趨勢

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（中央社記者陳婕翎台北25日電）異位性皮膚炎經評估是皮膚病中最嚴重病症，病友常用「癢到骨頭裡」形容，台灣最新一份調查顯示，約9成患者工作因病受影響，醫師建議中重度者考慮生物製劑等標靶治療緩解病情。

異位性皮膚炎病友協會今天舉行媒體工作坊分享，台大研究團隊去年發表一份針對就業中異位性皮膚炎病友的調查研究，顯示92.5%病友日常生活受影響，88.5%工作能力受影響，約1/3病友近期曾因異位性皮膚炎而必須請假。隨著異位性皮膚炎病情越嚴重，工作和生活能力受影響的比率也越高。

26歲重度異位性皮膚炎病友小城（化名）飽受疾病折磨，發病時皮膚痛如刀割，每次脫衣服就像被撕下一片皮膚，畢業2年連換8份短期工；而林小姐在過去與異位性皮膚炎共處歲月，曾6年住院逾35次、皮膚癢到只能坐著睡，她有個心願，若人生沒有異位性皮膚炎攪局，「我想當幼稚園老師！」

異位性皮膚炎病友協會理事長、台大醫院皮膚部主治醫師朱家瑜解釋，異位性皮膚炎是一種慢性且容易復發的發炎性皮膚病，發病時奇癢難耐，越是搔抓，癢感越發嚴重，不僅個人皮膚問題，還可能增加睡眠障礙、肥胖與心血管疾病、感染等風險，甚至憂鬱和輕生等精神問題。

中重度異位性皮膚炎的反覆發作機率高，新北市立土城醫院皮膚科科主任楊靜宜說，目前健保給付的治療藥物種類多，除了類固醇、口服免疫抑制劑，目前也有生物製劑納入給付。

其中口服免疫抑制劑，楊靜宜表示，中重度病友使用的療效臨床觀察約4至5成，提醒病友多注意因免疫功能受抑制而產生感染的情況。如果要達到預期療效，可能需高劑量服用，同時注意副作用，定期監測肝腎功能，長期使用者則要與醫師討論是否有其他風險。

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近年異位性皮膚炎治療進展快，臨床醫師可運用的治療武器越來越多，楊靜宜建議，中重度病友可考慮生物製劑等標靶治療藥物，生物製劑可更精準作用，相對副作用發生率較低，讓受損的皮膚角質細胞有機會長好，進而提升屏障功能，達到長期安全緩解的目標。

朱家瑜指出，近年異位性皮膚炎治療大有進展，且目前也有生物製劑納入健保，呼籲病友不要放棄希望，與醫師充分討論適合個人、可長期有效且安全的治療策略，回歸正常生活。（編輯：張雅淨）1110425