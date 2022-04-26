快篩實名制最後盤點 公費試劑指揮中心全力支持

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疫情指揮中心指揮官陳時中26日表示，家用快篩實名制正在最後盤點，很快將上路。圖為台北市信義區一家藥局架上的快篩試劑。（中央社檔案照片）

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（中央社記者江慧珺、陳婕翎台北26日電）疫情指揮中心指揮官陳時中今天表示，家用快篩實名制正在最後盤點，很快將上路；另外，若地方政府有通報公費快篩試劑需求，指揮中心一定全力支持。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續上升，家用快篩試劑需求大，媒體今天在中央流行疫情指揮中心記者會上提問快篩實名制何時上路，陳時中說，已在最後時序上做最後盤點，應該很快要做了。

媒體另問及台北市將自購50萬劑，每劑採購報價新台幣79元；另台南市長黃偉哲受訪表示，建議中央訂出規範，讓地方可自行向國外採購。

對此陳時中回應，地方政府可通報快篩需求，提出使用計畫與需求量，有時只是地方政府儲存試劑的處所尚未準備好，但若是公費需求，指揮中心一定全力支持。

陳時中也提到，指揮中心沒有管制、禁止購買醫材，地方政府可自行採購，但必須要是合乎國內專案製造或輸入的試劑才可以。

陳時中說，醫材只要依法合格申請進口，依照平常程序即可，不會因進口實名制快篩試劑，導致其他產品無法進口。

陳時中另提到，目前疫情高風險縣市除原先的台北市、新北市、基隆市、桃園市、高雄市與花蓮縣外，新增列台中市與宜蘭縣，共8縣市列入高風險。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，增列的高風險縣市原則上比照其他高風險縣市，禁止醫院探病與長照探視，明天會進行最後討論，目前台中已自行宣布暫停探病與探視。（編輯：陳政偉）1110426