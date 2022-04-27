社交距離APP將轉型防疫宣導 不會有個資疑慮

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（中央社記者張茗喧、陳婕翎台北27日電）疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，近日將改版台灣社交距離APP，未來這款APP將轉型為教育、宣導功能，提醒和確診者接觸的日期、時間及該做的事，不會有個資問題。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，因應疫調取消，即日起將取消簡訊實聯制，並強調這2天會改版台灣社交距離APP，盼各場所協助鼓勵民眾下載使用。

陳時中表示，截至目前，台灣社交距離APP累計逾821萬人下載使用，未來這款APP也將轉型為教育、宣導為主的APP，所有資料都不會進入指揮中心體系，不會有個資問題。

陳時中解釋，以往民眾使用社交距離APP期間，如果曾接觸確診者，APP就會跳出警示訊息，必須打電話給衛生局、完成特定防疫措施後，才能取得消除警示訊息的密碼；未來這款APP將轉變為提醒的功能，除了會呈現和確診者接觸的日期、時間，也會呈現該做哪些事，只要民眾按下OK按鈕，提醒就會消失。

指揮中心昨天實施本土個案接觸者3+4居家隔離新制，未來密切接觸者僅須隔離3天，後面4天自主防疫只要快篩陰性即可出門，但不可到餐廳內用。

陳時中表示，自主防疫的「自主」二字相當重要，民眾若在自主防疫期間違規到餐廳用餐，將以「傳染病防治法」開罰，希望民眾配合防疫措施，不可聚會或聚餐、不要到人潮擁擠處。

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另外，近日因疫情嚴峻，很多民眾遲遲未收到居家隔離單，不但請假過程中遭遇瓶頸，也沒快篩試劑能用，想解隔也成難題。陳時中說，居家隔離單都已電子化，如果還沒收到單據就先請假、事後再補單據，就像以往請病假如果一時拿不到就醫證明，也都可以事後補，這應該行之有年。

陳時中指出，如果民眾至今沒拿到居家隔離單和物資，但已符合自主防疫規定，可以向衛生局、關懷中心、里鄰長尋求協助，也可以請親友協助買快篩，強調最近疫情嚴峻，很多跨部門聯繫速度較慢，會請相關單位加強橫向聯繫。（編輯：陳政偉）1110427