快篩劑實名制上路 蘇貞昌：成本價供民眾購買

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行政院長蘇貞昌（前中）28日下午在台南受訪時表示，快篩實名制首日還算順利，同時也指出，快篩劑不必囤貨，有需要才買，希望國人做好指揮中心所訂防疫規範，才是最好的防疫。中央社記者楊思瑞攝 111年4月28日

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（中央社記者楊思瑞台南28日電）行政院長蘇貞昌今天下午到台南視察永康水資源回收中心，針對快篩劑實名制上路相關問題接受媒體聯訪表示，政府以接近成本價供民眾購買，疫情有需要的民眾則由中央配給。

有媒體提問指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）家用快篩劑實名制今天上路，有民眾認為現有快篩劑單劑新台幣100元太貴，是否有調降空間？

蘇貞昌對此回應表示，快篩劑實名制今天首日還算順利，政府準備足夠快篩劑，對於因疫情有需要的民眾則由中央配給地方免費發放；至於民眾自行購買的部分，政府也以接近成本價格，合理讓民眾購買；不過，快篩劑不必囤貨，有需要才買，也希望國人做好指揮中心所訂防疫規範，才是最好防疫。

另有媒體提問指出，針對陸委會宣布將放寬港人來台，有立委質疑港人在台工作5年就具有選舉權，恐成中國滲透台灣管道。蘇貞昌對此表示，政府隨時緊盯並掌握香港局勢變化，對港人需要協助的地方會盡力協助，對國安相關應有的防範，每一步都會嚴守把關。（編輯：陳仁華）1110428