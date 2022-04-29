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台積電慈善基金會啟動公益綠能計畫 助弱勢節能創能

2022/4/29 13:23（4/29 13:24 更新）
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（中央社記者張建中新竹29日電）台積電慈善基金會啟動公益綠能計畫，將協助社福機構及偏鄉學校更換節能電器、架設太陽能板，預計今年將創造新台幣1500萬元綠色效益。

台積電表示，公益綠能計畫攜手政府單位、大專院校，協助社福機構及偏鄉學校更換節能電器、架設太陽能板，不僅提升能源使用效率，減輕營運負擔，亦可透過販售綠能貼補營運費用。

台積電慈善基金會董事長張淑芬說，公益綠能計畫不只協助弱勢團體節能，這些撙節下來或躉售獲得的電費，還可用來照顧更多需要幫助的老幼。

至111年3月，台積電慈善基金會已協助2間社福機構使用太陽能發電，年發電量達16.3萬度，並為62間偏鄉學校裝設LED節能燈具，減碳238公噸，總計創造243萬元綠色效益。

台積電慈善基金會今年預計投入7000萬元，協助6間社福機構架設太陽能板及240間偏鄉學校裝設LED節能燈具，預估年發電量可達250萬度，減碳960公噸，總計創造1500萬元綠色效益，為社福機構與偏鄉學校挹注永續經營的力量。（編輯：張均懋）1110429

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