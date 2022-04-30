屏東營區教召群聚案高雄增9確診 特定娛樂增10例

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高雄市長陳其邁30日表示，高雄疫情還是平緩、漸進往上增加，市府會把疫情對生活影響降到最小、照顧好高風險族群、確保醫療量能。（高雄市政府提供）

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（中央社記者曾以寧高雄30日電）高雄市府今天宣布，新增449人確診COVID-19，其中密切接觸者337例最多，屏東縣某營區教召群聚事件有9人為高雄市民。高雄市長陳其邁表示，高雄疫情還是平緩、漸進往上增加。

中央流行疫情指揮中心今天指出高雄市新增453人確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），但高雄市政府下午在防疫記者會則說，有4人轉外縣市，其餘449人中，隔離期間轉陽71例、外縣市旅遊史31例、特定娛樂場所10例、還有密切接觸者（同住親友、餐飲或職場環境）337例。

高市府人員說明，今天居隔轉陽、匡列的密切接觸者約占一半，社區因症狀就醫或有接觸史自行前往採檢共209人。

陳其邁表示，高雄的疫情還是平緩、漸進往上增加，市府會把疫情對生活影響降到最小、把高風險族群照顧好、確保醫療量能，就不會對市民健康造成重大影響。

有關外縣市旅遊史31例中，屏東占11例。高雄市政府衛生局簡任技正潘炤穎說，其中9人為屏東縣某營區教召群聚事件，這些都是高雄子弟，會善盡照顧義務。

潘炤穎公布活動足跡表示，多是已造成群聚的高風險場域，包括凱撒帝苑、總裁CEO鋼琴會館、H男模會館、白宮會館酒吧、新樂園會館、皇家貴賓頂級商務酒店、No.5 Bistro酒吧、那間酒吧、食緣炭烤、錢櫃KTV中華新館、金鼎軒KTV、享溫馨KTV五福店、比佛利娛樂廣場、大地游泳池潛水俱樂部、壽司郎夢時代店、有家健身中心中正店等。

國小生疫苗5月2日開打，高雄市政府教育局長謝文斌表示，接種須知、意願書已自26日起續發放，由偏鄉、特殊學校先開打，首日有4所偏鄉學校率先施打。目前調查家長約有5成以上意願。

謝文斌提醒，家長可以選擇校園集中施打，也可以帶小朋友到合約醫療院所接種。並因應疫苗接種，學校也會彈性調整課程，當日安排靜態課程、避免體育課等劇烈活動，接種後2週也會避免過於劇烈的活動。（編輯：卞金峰）1110430

（高雄市政府提供）