五一勞動節 勞陣籲保障勞工薪資、就業、退休

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（中央社記者張雄風台北1日電）勞工陣線聯盟在五一勞動節提出5大建言，呼籲政府儘速完成最低工資法、勞動教育法立法，並檢視現行就業服務法不足之處、正視勞保破產問題等，以保障勞工薪資、就業、退休等。

今天是五一勞動節，台灣勞工陣線聯盟發布新聞稿提出建言指出，雖然許多勞動法的實施已趨成熟，但國內就業環境的快速變遷，新型態的風險也隨之出現，政府應以全新思維思考未來勞動法令的改革。

勞陣呼籲，政府應儘速完成「最低工資法」、「勞動教育法」等立法，並全面檢討「就業服務法」（1992年）及「就業保險法」（2003年）的功能與實施成效，並具體提出修法期程；以「薪資」、「就業」、「工作」、「退休」及「觀念」等5大安全為核心考量，全面檢視現行法規的適切性。

勞陣說明，「薪資安全」確保勞工生活無虞，「最低工資法」立法刻不容緩。最低工資法為總統蔡英文2016年的政治承諾，為解決台灣長期以來的低薪問題，需要更透明、合理的機制作為國內最低工資調整的依據。

另外，面對日趨多元複雜的就業風險，國內現行法律保障是否適足，在「就業服務法」實施滿30年，以及「就業保險法」即將實施滿20年之際，政府應立即啟動國內就業安全體系改革計劃，全面檢視各法規功能與實施成效，適切保障勞工的工作權。

第三，「工作安全」部分，「勞工職業災害保險及保護法」上路後，將成為台灣職業安全健康政策的新里程碑，但有鑑於雇主預防職災的意識薄弱，重大職業安全事故頻傳，政府應透過教育宣導及更嚴格的執法，強化落實職業安全法規的決心。

第四，「退休安全」永續，確保勞工老年生活無虞。勞保財務問題持續惡化，並於未來幾年後面臨基金用罄的財務危機，勞保年金的改革刻不容緩；呼籲朝野政黨共同理性面對這個問題，透過社會對話尋求制度永續的解決方案，讓勞工老年經濟安全得於永續。

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最後，勞動教育要全面落實，「觀念安全」向下扎根。長期以來勞工團體倡議訂定「勞動教育法」，讓勞工權益的教育向下扎根到教育體系，而目前在立法院朝野立委也已提出版本待審，呼籲政府應儘速提出對照版本並完成立法，讓勞工權益的教育更加普及。

勞陣強調，面對不透明「演算法」下的勞動剝削，例如廣大外送員的權益，以及在新科技下嚴重侵害隱私權的「就業監控」等問題，政府應跟上進步國家的腳步，透過具體的立法加以規範，避免勞工權益遭受不法侵害。（編輯：李亨山）1110501