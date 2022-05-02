兒童莫德納疫苗施打首日 潘孟安稱讚孩子很勇敢

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6到11歲兒童2日起施打莫德納疫苗，屏東縣麟洛國小率先施打第一針的學童（左）學號剛好是1111，潘孟安發文讚揚孩子們很勇敢。（圖取自facebook.com/pan.menan1）

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（中央社台北2日綜合報導）6到11歲兒童今起可以施打莫德納疫苗，高雄市、彰化縣等縣市安排校園接種，而雲林縣、苗栗縣還在作業；高雄市現場播放音樂安撫兒童緊張情緒，屏東縣長潘孟安特地在臉書讚揚孩子們很勇敢。

教育部日前表示，6到11歲學童施打COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，最快5月2日起可安排校園接種，請學校給家長至少7天思考時間，學童施打疫苗後如有不良反應，可請3天疫苗假。

高雄市今天由茂林、多納、小坪、新發4所偏鄉國小率先開打COVID-19疫苗，醫護人員一早就分別到學校準備，約有50名國小、幼兒園年滿6歲學童一早就打到疫苗；新發國小則預計午後開打，校方安排了溫馨的卡通小熊抱枕休息區，讓學生抱著好心情打針。

為消除學童緊張，學校在現場放音樂，導師也陪學生一起等待接種，打完也給學生抱抱鼓勵，也有學校在接種後發放餅乾、糖果幫助學童恢復體力。

高雄市政府教育局長謝文斌日前表示，統計各校家長約有5成以上疫苗接種意願，將由偏鄉、特殊學校開始施打。

高雄多納國小率先開打COVID-19疫苗，老師陪學生一起等待接種。（圖取自facebook.com/chenchimai）

屏東縣今天安排醫療院所進到麟洛國小和地磨兒國小為學生施打，分別有103人及102人有意願施打疫苗；麟洛國小率先施打第一針的學童學號剛好是1111，潘孟安特地在臉書（Facebook）讚揚孩子們很勇敢。

嘉義縣衛生局與縣內30所合約院所合作，從今天起開始啟動6到11歲兒童莫德納疫苗接種，學校已發放接種同意書。嘉義縣衛生局長趙紋華指出，今天下午安排3所學校，有4成、377名學生施打。

彰化縣衛生局提到，全縣約有6萬名學童符合接種資格，目前約2成送意願書表示願接種疫苗，今天安排前往大城鄉潭墘國小施打，全校逾5成、10多名學童打疫苗，衛生局人員擔心學童心情緊張，出現暈針反應，也做好相關防範措施。

苗栗縣6日開始安排校園接種，雲林縣預計10日才開始；嘉義市則還在調查接種意願書，嘉義市衛生局表示，學生家長選擇不在校園接種，也可即日起帶學童及健保卡、通知單和同意書至合約醫療院所施打疫苗。

苗栗縣教育處則指出，上週已將意願調查表發至各校，預計明天回收完畢後再行統整資料，不過因中央流行疫情指揮中心日前曾說輝瑞BNT兒童疫苗也可能在5月中抵台，不少家長有可能抱持觀望態度，整體接種情形仍有待觀察。（編輯：陳仁華）1110502