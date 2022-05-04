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基隆訂20萬劑快篩 林右昌：中央徵用僅到貨1萬劑

2022/5/4 14:05（5/4 16:16 更新）
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基隆市長林右昌（中）日前指示市府團隊向廠商下訂20萬劑快篩試劑，但因中央開始徵用，廠商因而無法出貨給市府，現在僅收到1萬劑，截至目前為止，廠商也無法進一步出貨給市府。中央社記者王朝鈺攝 111年5月4日
基隆市長林右昌（中）日前指示市府團隊向廠商下訂20萬劑快篩試劑，但因中央開始徵用，廠商因而無法出貨給市府，現在僅收到1萬劑，截至目前為止，廠商也無法進一步出貨給市府。中央社記者王朝鈺攝 111年5月4日
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（中央社記者王朝鈺基隆4日電）基隆市議會昨天起召開定期會，多名議員建議市府動用預備金購買快篩試劑。市長林右昌今天指出，市府早在4月14日向廠商下訂20萬劑，後因中央開始徵用，到現在只收到1萬劑。

林右昌上午在市議會答詢表示，市府4月執行「全民防疫愛心篩檢」計畫後覺得快篩可行，再向中央提出校園快篩計畫，希望讓學生及教職員1週可快篩2次。

他指出，這項計畫雖未獲中央核准，但快篩應是未來趨勢，在4月14日下午2時許，他指示基隆市政府秘書長黃駿逸及衛生局向廠商下訂20萬劑快篩試劑，甚至後來還要追加到40萬劑。

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林右昌說，他當時的想法是市府如果有能力，要在基隆市普推快篩試劑，讓市民願意自主快篩，希望能發給每名市民1人1劑，但市府在4月14日向廠商下訂後，中央也認為快篩值得往前推進，開始徵用快篩試劑，廠商因而無法出貨給市府。

他表示，市府訂購的20萬劑，廠商只出貨1萬劑，對基隆市目前情況而言是杯水車薪，因為1萬劑根本不夠用，截至目前為止，廠商也無法進一步出貨給市府。（編輯：戴光育）1110504

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