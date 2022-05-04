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嘉義市7日實施遠距教學 中小學提前1天放暑假

2022/5/4 14:25（5/4 15:16 更新）
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嘉義市各國民中小學7日全面實施遠距教學，對各個線上平台與網路流量負荷進行壓力測試，期望落實各項「停課不停學」部署工作，協助學生有效地學習。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 111年5月4日
嘉義市各國民中小學7日全面實施遠距教學，對各個線上平台與網路流量負荷進行壓力測試，期望落實各項「停課不停學」部署工作，協助學生有效地學習。（嘉義市政府提供）中央社記者黃國芳傳真 111年5月4日
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（中央社記者黃國芳嘉義市4日電）COVID-19疫情嚴峻，嘉義市各國民中小學7日全面實施遠距教學，對各個線上平台與網路流量負荷進行壓力測試，因應未來可能「停課不停學」的學習；因當日週六，則提前1天放暑假。

嘉義市教育處長林立生告訴中央社記者，4月28日全國COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情確診數破萬，疫情擴散急速加劇，預計5月恐到高峰，全台學校停課的校數、班級數將倍增，教育處認為線上教學授課已刻不容緩。

嘉義市長黃敏惠表示，疫情若擴大，依中央規定，全巿公私立國中小、幼兒園、補習班及課後照顧中心，不排除全面停課，學生在家防疫，不到校，並透過「停課不停學」部署，務必保障教學仍能有效順利運作，讓孩子學習不中斷。另外，經濟弱勢學生未到校上課期間，仍然會在設備、用餐等方面給予照顧。

林立生指出，嘉義市決定各國民中小學於7日全面實施遠距教學，因當天是週六，這學期最後1天上課日原本是6月30日，則往前挪1天，提前至6月29日進行結業式。

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林立生表示，全面實施遠距教學一方面檢視自去年疫情發生以來，各校的線上教學情形，一方面也對各個線上平台與網路流量負荷進行壓力測試，期望落實各項「停課不停學」部署工作，協助學生有效地學習。

林立生說，7日全面實施遠距教學以「Google meet」為主要平台，可以進到線上教室中巡堂，教育處督學、科長等人會進到線上教室與師生互動，當天國小是進行週三課程、國中是週四課程。（編輯：黃世雅）1110504

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