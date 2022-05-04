國中教育會考前一週 高市採線上教學降低染疫風險

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（中央社記者蔡孟妤高雄4日電）高雄今天新增987例COVID-19本土個案，由於國中教育會考將於21、22日舉行，高市府宣布，各國中3年級學生考前一週暫停實體課程，均調整為線上教學，降低考生試前到校染疫風險。

高雄市長陳其邁下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，高市今天新增987例本土個案，與中央公布的1021例有落差，是因有34例工作、居住地在外縣市，轉銜其他縣市處理。

在今天新增的987例中，隔離期間陰轉陽135例、外縣市旅遊史30例、特定娛樂場所13例、密切接觸者800例，另疫調中9例。

教育局長謝文斌在記者會上宣布，因應國中教育會考將於21、22日舉行，決定在會考前一週的上課日16日至20日，暫停實體課程，均調整為線上教學。教育局也備妥平板電腦等設備，可供學生登記借用。

市府統計，目前高市全校停課有14校，停課班級數有231班，居家隔離751人。陳其邁說，如果小朋友家中有人快篩陽性，小朋友也要快篩，並且不要到校，可向學校請假，不會列入出缺勤紀錄。

衛生局長黃志中說明國小校園接種疫苗情形，截至今天中午12時，已完成接種學校數有16間，累計接種人數584人，並未傳出明顯不良反應。

針對醫療防疫量能情形，陳其邁表示，目前高市負壓及專責病床數有1486床，空床數1229床；加強型防疫旅館有484床，空床數462床，居家照護則有3462人。

高市府昨天宣布將開設快篩陽性門診，陳其邁說，主要藉由跟基層醫師合作，由基層醫師提供初步診療，承擔起更多責任，避免病患都跑到醫學中心。（編輯：黃世雅）1110504