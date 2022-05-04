鏡電視MOD試播等同開播 NCC啟動監理

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鏡電視宣布2日在中華電信MOD試播，NCC表示試播即開播，4日起開始相關監理。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云台北4日電）鏡電視宣布5月2日在中華電信MOD試播，NCC表示，衛星廣播電視法上沒有所謂試播，「試播即開播」，即日起開始相關監理，鏡電視後續就要定期在官網公告相關節目製播時數、比率是否符合當初承諾。

國家通訊傳播委員會（NCC）今天舉行例行記者會，由於鏡電視日前對外說明，5月2日上架中華電信MOD定位為「試播」、5月8日則是「正式上架」，引發外界關注試播定義。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，鏡電視5月2日已經在中華電信MOD播出，雖然業者稱是試播，但是衛廣法上沒有所謂試播，「試播即開播」，所有節目就按衛廣法規定監理，從播出那一刻就開始監理。

NCC先前許可鏡電視執照時，對鏡電視提出12項負擔、14項附款保留廢止許可權，包括鏡電視要在取得執照3個月內增資到新台幣20億元，為保障新聞自由，持有公司已發行股數5%以上的股東應先與新聞部員工推派的代表簽署編輯室公約。

翁柏宗表示，鏡電視先前有承諾規劃製播藝文、兒少、台語節目與國際新聞等，後續就要把節目製播時數、比率每季公告在官網上，並函報NCC。

NCC目前已經收到鏡電視新任董監事名單，申請由前中華電信董事長鄭優出任新董事長，實收資本額已經完成從13.5億元增資到20億元的要求，但還有一些驗資文件要補上，所有大股東都持股5%以上，都已簽署編輯室公約。

外界關注董監事審查情形，NCC官員解釋，已經在進行相關資格審查，不過董監事審查進度跟電視台開播與否是兩件事。（編輯：潘羿菁）1110504