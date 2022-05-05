台美學術交流 盼吸引高科技人才返台
2022/5/5 07:52（5/5 08:06 更新）
駐休士頓辦事處於聖路易華盛頓大學舉辦海外研討會，凝聚健康專業人才，也期盼能吸引當地生醫專業人才返台服務。圖為與會者合影。（駐休士頓辦事處提供）中央社記者江今葉華盛頓傳真 111年5月5日
（中央社記者江今葉華盛頓4日專電）駐休士頓辦事處於聖路易華盛頓大學舉辦海外研討會，凝聚健康專業人才，也期盼能吸引當地生醫專業人才返台服務。
駐休士頓台北經濟文化辦事處科技組與聖路易（St. Louis）台灣學者協會（TSA-STL）合辦年度研討會，上百位生醫專業人士到場參與盛會。
駐丹佛台北經濟文化辦事處處長黃世昌致詞時表示，歡迎在聖路易地區的台灣學者及學生參與學術研討會相互交流，凝聚向心力也有助生涯規劃。
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駐休士頓台北經濟文化辦事處科技組組長游慧光簡報科技部「2030跨世代年輕學者方案」等人才培育計畫，期望吸引海外高階科技人才回台服務。大會也邀請國發會就業金卡辦公室執行長廖炳坤簡報，宣傳並推薦人才回台服務。
在兩場主題座談以及分組圓桌討論中，講者分享自身經驗並與現場來賓交流。透過講者對精準醫療不同面向的分析，有助年輕學子規劃未來職涯，並透過研討活動專業與經驗分享，持續擴充海外台灣精準健康人才庫。（編輯：馮昭）1110505
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