國泰醫院加開防疫門診 北市12處供快篩陽PCR

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（中央社記者陳昱婷台北5日電）台北市衛生局今天表示，聯醫等7處防疫急門診共PCR採檢4425人次，陽性率83.5%，今天起新增國泰醫院加入開設防疫門診，共12處提供快篩陽性者公費PCR採檢。

台北市衛生局發言人紀玉秋今天下午透過視訊記者會表示，台北市今天新增6422例本土病例，確診者居家照護人數累計1萬6952人、居家隔離人數2191人。

紀玉秋表示，聯醫等7處快篩陽防疫急門診昨天PCR採檢數為4425人次，其中3694人為陽性，陽性率83.5%，其餘4處防疫門診陽性率仍在統計中。

紀玉秋指出，國泰醫院今天起加入開設防疫門診，包含聯合醫院仁愛院區、忠孝院區、中興院區、和平院區、陽明院區，及萬芳、關渡、三總、國泰、馬偕、榮總醫院與北士科車來速，台北市共有12處提供快篩陽性者採預約或隨到隨做公費PCR採檢。

此外，紀玉秋指出，莫德納兒童疫苗校園接種計畫今天啟動，目前尚未收到通報有學童接種後不適，若有學童在校園接種當日因故無法到校或選擇校外接種，9日起可以至12家開設兒童疫苗特別門診的醫院掛號接種。

紀玉秋說，12家醫院包含台安、博仁、國泰、馬偕、台大、萬芳、新光、榮總、北醫附醫及聯醫仁愛院區、婦幼院區與中興院區。（編輯：張銘坤）1110505