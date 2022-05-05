秘書出任北農副總惹議 陳吉仲：表現好去幫忙

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊淑閔台北5日電）前台灣農村陣線副秘書長、農委會簡任秘書陳平軒出任台北農產運銷公司副總經理，引發議論。農委會主委陳吉仲今天說，北農業務繁多，陳平軒在農委會6年表現好，讓其過去幫忙。

媒體報導北農昨天下午召開董事會，由北農總經理翁震炘提案，聘任陳平軒擔任副總經理，月入近10萬元；對此，台北市議員汪志冰批評無相關背景，為政治操作。

陳吉仲今天出席「獸醫師取得診療犬貓用藥精進措施」記者會，會後接受媒體聯訪做上述表示。

陳吉仲說，陳平軒台大法律系畢業，在農委會任職時間與他一樣近6年，許多農業政策都有參與，包含到第一線協助農政推動，也與農會、漁會有所互動，並參與北農近年改革工作，包括使用質譜儀快篩農產品的農藥殘留，讓不合格農產不要流通到市場。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳吉仲表示，最近原物料高漲，紙箱上漲，陳平軒也參與規劃用最新型的摺疊式塑膠籃替代的工作推動，相關表現非常好，加上北農總經理只有一個，除要改建，又面對COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，須落實防疫管理及調度農糧蔬果產品，因而希望農委會提供專業優秀人力前往協助，所以才會讓陳平軒去。

媒體提問，陳平軒負責北農何種業務，以及會不會處理網路訊息澄清工作。陳吉仲說，「我不知道」，副總的職責為何，北農有相關規定，可由北農說明，這不是農委會可以講的，農委會只就政策推動請北農配合。（編輯：管中維）1110505