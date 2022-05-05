診所PCR採檢地圖6日公布 已成功媒合142間

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（中央社記者陳婕翎、張茗喧台北5日電）指揮中心開放診所提供病毒核酸PCR採檢，由醫師公會全聯會彙整名單，今天提供指揮中心。指揮官陳時中表示，已有142家可提供PCR，將於明天上午公布診所採檢地圖。（地圖連結）

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情延燒，中央流行疫情指揮中心表示，為避免大量民眾前往醫院急診篩檢造成急診壅塞，影響重症醫療量能，已規劃相關因應措施，由各地方政府及醫療機構配合辦理，鼓勵基層診所投入提供採檢服務，擴大篩檢服務量能。

陳時中今天下午在疫情會中表示，據醫師公會全聯會彙整名單，已有386家診所登記，有意願加入PCR採檢，但由於部分診所後續還有與實驗室等合約問題，確定可提供服務的有142家，其餘還在媒合中，明天上午就會公布診所採檢地圖。

今天有媒體詢問，有症狀民眾去診所就醫，由於不會使用快篩，再次到診所尋求協助卻被收新台幣300元，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，指揮中心沒有訂定代為快篩的醫療執行人員計畫，收費標準、執行名目及是否由地方衛生局核准，還要釐清。

考量血液透析中心（洗腎）容易群聚感染，有民眾反應，陪著長輩去洗腎時，院所要求使用院方提供的一次500元的快篩，好奇是否可自行帶一支100元的快篩實名制的試劑採檢即可，羅一鈞表示，原則上應該可行，將提到醫療應變組會議討論。

國內檢疫規定逐步放寬，居家隔離改為「3＋4」天，接觸者居家隔離天數縮短為3天，再加上4天的自主防疫，自主防疫期間快篩陰性可出門，但托嬰中心卻不收自主防疫小孩惹議，羅一鈞解釋，嬰兒染疫重症風險高，且無合適快篩工具，所以要求隔離滿7天，盼民眾諒解。（編輯：吳協昌）1110505