宜蘭金六結營區新兵群聚 數名役男確診

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣6日電）陸軍第六軍團指揮部金六結新兵訓練中心昨天為新兵快篩時，發現數名役男COVID-19（2019冠狀病毒疾病）陽性反應，經送PCR檢測，數名役男確診，軍方已啟動相關應變機制。

陸軍第六軍團指揮部指出，所轄153旅金六結營區在4月27日接訓役男，相關單位依防疫要求，實施快篩，以阻斷隱性傳播鏈。昨天進一步為這批役男密集實施快篩後，發現數名役男出現陽性反應，有關單位立即通報並啟動應變機制，匡列密切接觸者，營區已消毒，另將快篩陽性新兵送醫進行PCR採檢。

第六軍團表示，在維護役男健康及周延防疫考量下，確診者以及被匡列密切接觸者人員，在完成個人及家屬溝通後，除可搭乘防疫計程車或請家屬載送方式返家隔離外，也可安排在營區獨立空間隔離，軍方將持續關懷問候新兵，掌握他們身體健康狀況。

法務部矯正署宜蘭監獄表示，矯正署開放女受刑人攜3歲以下子女入監服刑，以免幼童無人照顧。宜蘭監獄共4名孩童平時一起活動。近來，其中3名幼童PCR採檢陽性，已送醫治療，另1名幼童PCR採檢陰性。這4名幼童母親PCR採檢尚未出爐。

獄方表示，已完成相關處所清消及隔離，持續密切注意其他收容人健康狀況，落實相關防疫規範，確保機關及人員防疫安全。（編輯：方沛清）1110506