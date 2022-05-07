國高中「九宮格」防疫假 教育團體盼從寬認定

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（中央社記者陳至中台北7日電）教育部今天宣布停課標準8日起調整，國高中不再全班停課，改採確診者座位「九宮格」同學放3天防疫假，教師、學生團體都擔心會有許多疑義，希望能授權各校從寬認定。

因應COVID-19（2019年冠狀病毒疾病）疫情發展，教育部今天宣布8日起取消原「全校1/3或10班以上班級有確診者或密切接觸者，得實施全校暫停實體課程」規定，改以「確診個案」為核心。國小、幼兒園階段仍是確診者全班停課3天；國中、高中階段則改是確診者座位「九宮格」同學放3天防疫假，不再全班停課。

全國教師工會總聯合會理事長侯俊良接受中央社電訪表示，停課標準尊重中央流行疫情指揮中心的專業判斷，但關鍵是各校實施時，可能會因縣市、學校、家長的不同解讀，而產生紛爭。

侯俊良表示，原本是有人確診就全班停課，學校可能覺得比較簡單，新制需要再另外認定「九宮格」，且學生如果有跑班、社團等，還要再花時間去認定，恐怕會增加更多工作量。

侯俊良說，教育現場其實分兩派，「清零派」很緊張，另一些人則可接受「與病毒共存」，學校同時要面對兩派的學生、家長，一定還是有很多疑義，建議教育部提供清楚的QA（問與答）讓各校參考。

台灣青年民主協會今天透過媒體聯繫群組發出聲明指出，新的停課標準宣布後，短短2小時內就有1500多名學生在青民協貼文下留言，表達擔憂與不滿。多數學生認為「九宮格」的措施，忽略學生下課、吃飯移動座位時產生的風險，尤其國中教育會考、大學甄選即將到來，新的停課標準可能使染疫風險大增。

青民協也呼籲，防疫假應該要「從寬認定」，學生即便沒坐在「九宮格」內，但與確診者密切接觸即可請假。如果班上太多人受影響，可採線上、實體同步的「混成教學」，避免學習權益受損。

教育部主任秘書廖興國今天下午接受媒體聯訪指出，疫情以來，第一線教師非常辛苦，近期還要分擔衛生單位量能不足的地方，教育部一直非常感謝。這一次的防疫規定改變，以確診個案為核心，國高中的防疫假，不涉及指揮中心所定的居隔定義。另外，學校要做的「類疫調」工作減少，負擔相對應會減輕。

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廖興國也提到，國高中「九宮格」內放防疫假的學生，是比照事、病假的概念，不用做線上學習，第4天快篩陰性就能上課。

對於青民協呼籲「從寬認定」防疫假，教育部今天稍晚以文字回覆媒體指出，各地區疫情狀況、各家庭面臨的問題差異很大，學生、家長基於防疫目的想請假，學校可個案認定並給予防疫假，不納入學生個人出缺勤紀錄，也不會因此扣減其學業成績評量。（編輯：陳政偉）1110507