40年麻辣鍋老店重獲新生 米其林團隊接班

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（中央社記者余曉涵台北8日電）受到COVID-19疫情衝擊，加上老闆年事已高，曾經是藝人梁朝偉、林志玲等人慶功宴所選的火鍋店一度將歇業，不過後來米其林團隊挺身接班，讓傳統好味道可以持續飄香。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，不少餐飲業者宣布歇業，其中在台北飄香40年的黑武士麻辣火鍋也差點不敵疫情衝擊，加上創店老闆年事已高，一度打算收攤。

獲米其林餐盤推薦的「八和和牛燒肉專門店」團隊不捨老味道就此消失，毅然決然挺身接班，團隊發布新聞稿，行銷長周世傑表示，十分捨不得懷念的老味道無人延續就此從嘴裡消失，便帶著米其林團隊接班，要將老主廚的手藝原汁原味保留下來，也帶入米其林等級的精緻服務與肉品專業，並進駐信義區。

黑武士麻辣火鍋是屬於一代老台北人的記憶，除了是眾多港台巨星會友的私房愛店之外，更是金馬獎等各大頒獎盛典的指定慶功場所，梁朝偉、王菲、孫燕姿、李安、周杰倫都曾是座上賓。

有別於一般麻辣火鍋採用中藥材、辛香料、牛油為基底的方式，業者表示，麻辣湯底是使用大量牛肉、牛骨以及大量蔬菜經過8小時精燉，再加入使用牛油、花椒、青花椒及5種辣椒提煉而成的麻辣底磚，麻而微辣卻不死鹹。

除此之外，業者說，由於創店老闆早期是從麵食起家，台北知名的史記正宗牛肉麵就是其家族所開，所以餐廳內的麵食更是強項之一。

「好味道就應該讓更多人知道。」周世傑說，團隊接棒老店的同時也肩負著美食文化的傳承，希望將匠人精神與極致美味介紹給年輕一代，因此選擇進駐信義區的一級戰區。

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除了有老味道持續傳承外，近期也有不少餐飲業仍不畏疫情持續展店，美籍台裔主廚呂學明打造的全新品牌PASTA & CO.，結合新美式風格義大利料理餐廳、義饗市集、咖啡館與製麵室4個場域，日前試營運，預計24日正式開幕。

美威鮭魚專賣店日前則是進駐台中，以「複合式」型態逆勢展店，此外，也進軍便利商店冷藏品市場，推出輕食SALMON BAR，嚴選鮭魚油脂最均勻的鮮嫩部位，經縝密拔刺去皮處理佐上鮮美食材。（編輯：管中維）1110508