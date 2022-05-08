早安世界》居家照護、匡列對象新制今上路 輕症滿7天解隔免採檢

確診者居家照護改7+7 密切接觸者匡列以同住親友為主

國內7日確診本土病例持續增加，日增達4萬6377例，另有11例死亡、52例中重症。為避免占用醫療資源，中央流行疫情指揮中心宣布鬆綁確診個案解隔標準，8日起實施新制，輕症居家照護對象距發病日或採檢日達7天，無須採檢即可解隔離，接著展開7天自主健康管理。另外，密切接觸者匡列以同住親友為原則，並取消居家隔離者電子圍籬。（看完整報導）

校園防疫取消全校停課規定 確診未解隔學生不能參加會考

教育部宣布，8日起取消原三分之一以上班級有確診者、密切接觸者即全校停課的規定，改以「確診個案」為核心，調整後各教育階段處理原則不同，國小和幼兒園仍是有人確診即全班停課。國中及高中階段，確診學生2天內曾到校上課，所屬班級座位「九宮格」內同學實施3天「防疫假」停止到校，並由學校提供1人1劑快篩試劑。教育部表示，國中會考只有確診且未期滿解隔的學生不能參加，並將提供備用試場給需要的考生。（看完整報導）

染疫嬰幼兒當心哮吼症 多縣市增設兒少防疫門診

今年累計23萬例COVID-19本土病例中，有13%是12歲以下兒童。北榮醫師鄭玫枝提醒嬰幼兒父母注意哮吼症問題，也彙整染疫孩童居家照護6大就醫時機及6大危險徵兆，呼籲父母當心。兒童染疫多為輕症，但因應兒童病情轉變較成人更難預料，台北、台中、高雄等縣市針對快篩陽性且有症狀兒童開設兒少防疫門診，安排兒科醫師看診評估狀況。（看完整報導）

產險業陷防疫保單之亂 黃天牧：絕對維護保戶權益

今年前4月防疫保單累計出險新台幣8.75億元、平均一件理賠逾4萬元，隨確診人數續攀高峰，且12日起3類對象「快篩陽性視同確診」，業者憂心將出現更多理賠爭議，本應是分散風險的金融商品，如今恐成台灣產險業者最大經營危機。面對外界建議金管會應出手要求保險公司廢約、退費，金管會主委黃天牧7日強調金管會絕對不會、也沒有權力做這件事，他並發表3點聲明強調絕對維護保戶權益。（看完整報導）

封控逾1個月 台商大本營昆山全面復工

江蘇省昆山市在經歷長達1個多月的封控管理後，蘇州官方宣布，台商大本營昆山市6日已經全面復工。官員表示，截至5日，全蘇州市1萬2486家規模以上的工業企業，復工率已達99.6%，生產率達80%以上的企業占比48.8%，受疫情影響最大的昆山市、太倉市均已全面復工。（看完整報導）

美國出現109例不明兒童肝炎 衛生當局正調查病因

近期在全球各地有數百例不明的兒童肝炎病例，美國疾病管制暨預防中心6日表示，正在調查國內的109起病例，其中包括5件死亡病例。衛生當局認為，這些病例可能與一種稱為腺病毒的病毒有關，但仍待證實。專家建議針對這種不明肝炎採取預防措施，包括洗手、避開生病的人、咳嗽和打噴嚏時摀住口鼻，以及避免觸摸眼睛、鼻子或嘴巴。（看完整報導）

基輔市長呼籲居民待在家 警告烏克蘭全境恐遭俄軍轟炸

俄軍持續攻擊被圍困多時的亞速鋼鐵廠，從鋼鐵廠逃出的平民安全抵達烏克蘭南部的札波羅熱，描述了兩個月地獄般的避難生活和撤離過程，但鋼鐵廠內仍有數百名平民和烏國戰士受困，而俄軍已開始挺進這個據點。西方官員警告，俄羅斯總統蒲亭可能在9日二戰勝利紀念日這天正式向烏克蘭宣戰，烏克蘭首都基輔市市長克里契科7日說，烏克蘭所有地區都極有可能遭到飛彈轟炸，他呼籲民眾即日起到9日前後避免外出。（看完整報導）

影片／支持者堅稱民調不可信 菲律賓副總統拚大選逆轉勝

菲律賓總統大選9日將登場，已故總統馬可仕的兒子以56%支持率大幅領先，但副總統羅貝多的支持者堅稱民調不可信，挨家挨戶爭取選民支持，藝人也大舉出動為羅貝多站台，最後關頭拚逆轉勝。選戰開打以來，小馬可仕陣營被批評操控網軍，將馬可仕戒嚴時期美化為菲律賓經濟發展的「黃金時代」，並粉飾馬可仕迫害政治受難者和家族貪污的歷史，但小馬可仕否認相關說法。（看完整報導）

長沙樓房倒塌釀53死 湖南衛視停播綜藝節目引發網友熱議

中國湖南省省會長沙市一棟樓房4月29日倒塌造成53人死亡後，適逢事故頭七，湖南衛視多個綜藝節目組官方6日陸續發布聲明說，本週播出的節目因「編排調整」將暫停播出。知情人士稱這是因為節目「不合時宜」，引發大陸網友熱議，有網友抱怨收視權益受影響，但也有網友留言力挺，強調重大意外事故發生在長沙當地，停播合情合理。（看完整報導）

皇帝企鵝恐滅絕 科學家：氣候變遷讓幼雛夭折

阿根廷專家警告，由於氣候變遷，在南極洲凍原和冰冷海洋間漫遊的皇帝企鵝面臨在未來30至40年內絕種的嚴重風險。如果海水太晚結冰或過早融化，皇帝企鵝家庭便無法完成繁殖週期。生物學家對南極洲兩個棲息地總計1萬5000隻企鵝進行了研究，發現如果海水觸及還不會游泳且尚未長出防水羽毛的新生企鵝，小企鵝就會被凍死或溺死。（看完整報導）