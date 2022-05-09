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地方廣設PCR採檢站估一週改善量能 陳時中：擬規範急診只做必要篩檢
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5/9本土4萬263例 增12人死亡、中重症71例

2022/5/9 13:50（5/9 15:14 更新）
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本土COVID-19疫情升溫，高雄市政府9日持續在立德棒球場設置「車來速」篩檢站，民眾免下車即可做PCR採檢。中央社記者董俊志攝 111年5月9日
本土COVID-19疫情升溫，高雄市政府9日持續在立德棒球場設置「車來速」篩檢站，民眾免下車即可做PCR採檢。中央社記者董俊志攝 111年5月9日
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（中央社記者陳婕翎、許秩維台北9日電）疫情指揮中心今天宣布，新增4萬263例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，確診數連續兩天下降，中重症新增71人，增12人死亡；另境外移入新增41例。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，連續2天新增本土病例下降，約減少9％，研判可能與適逢母親節週末有關，放假效應造成採檢人數減少，確診數隨之下降，「確診數是稍微低估」，國內疫情走向還要再觀察2天，本土疫情持續往上，還未看到高峰，至於國外疫情則是持續下降。

根據指揮中心統計，截至5月8日，本土確診個案有32萬9965人為輕症或無症狀個案、占99.76%，中症累計658例、占0.20%，重症累計119例、占0.04%，中重症累計159例解除隔離。

今天新增的本土個案，分布前五名縣市依序為新北市1萬4179例最多、台北市7057例次之、桃園市6358例第三、台中市2099例第四、高雄市1910例第五。（編輯：卞金峰）1110509

影片來源：衛生福利部疾病管制署
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
（指揮中心提供）
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