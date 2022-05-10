高市補習班國三課程改線上 高三生由學校評估啟動

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（中央社記者蔡孟妤高雄10日電）高雄市政府今天宣布，繼各校國三生在國中教育會考前一週改為線上教學，補習班的國三學生課程，也要從14日起至20日改為線上教學；另高中職可考量疫情，自行評估何時採線上教學。

國中教育會考21、22日舉行，高市府此前宣布國中三年級生在會考前一週改為線上教學，高雄市教育局長謝文斌今天下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，針對補習班國三課程，也將從14日至20日改線上教學。

另外，針對高三學生線上教學原則，謝文斌說，各高中職可視疫情發展狀況，經由學校防疫專責小組會議討論後，採線上教學到學期結束；至於何時開始線上教學，交由學校評估後自主決定。

謝文斌並指，若有個別居家自主學習需求的高三生，若需要請假，學校應尊重學生個別狀況，予以彈性准假，不列入出缺席成績計算。6月畢業季，若疫情嚴峻，畢業典禮也會研議改採線上舉行。

至於國小以下學生若暫停3天實體課程或防疫假在家線上學習，謝文斌說，陪同家長可用學校通知，向雇主申請防疫照顧假，雇主應配合讓符合條件者請假，不得視為曠工，或強迫以其他假別處理，也不能扣獎金、解僱等不利處分。

高雄市長陳其邁表示，扣除境外移入及系統重複通報97例，高雄今天新增2455例本土個案，其中隔離轉陽238例、外縣市旅遊史128例、特定娛樂場所12例、密切接觸者2023例、新案疫調中54例。

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高雄市有夫妻帶發燒兒子就醫，但PCR陰性後，又接到確診通知，令家長疑惑。高雄市衛生局簡任技正潘炤穎說，個案8日出現症狀，有特定群聚史，確實實驗室PCR是陰性，但法定傳染病系統判定為確診。

潘炤穎說，雖然民眾普遍認知PCR陽性是確診，但檢驗是綜合研判實證之一，檢驗數據代表實驗室當時的採檢結果，還是要經過綜合研判，這是稀有案例，正與疾管署洽談中，以解除家長疑惑或居隔要求。（編輯：謝雅竹）1110510