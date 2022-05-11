陳吉仲：快篩黑數是少數 市場以篩代隔續行

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農委會主委陳吉仲（右）11日在立法院表示，台北農產運銷公司目前2個市場的交易運作已正常，會要求134個農漁畜市場、屠宰場經營團隊落實防疫措施，快篩黑數是少數，以篩代隔續行、不改變。左為北農總經理翁震炘。中央社記者裴禛攝 111年5月11日

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（中央社記者楊淑閔台北11日電）農委會主委陳吉仲今天表示，台北農產運銷公司目前2個市場的交易運作已正常，會要求134個農漁畜市場、屠宰場經營團隊落實防疫措施，快篩黑數是少數，以篩代隔續行、不改變。

立法院經濟委員會今天安排行政院農業委員會主任委員陳吉仲及衛生福利部首長就「北農啟動六大防疫措施及精進全台果菜批發市場防疫作為」進行報告並備質詢。陳吉仲會前接受媒體聯訪，以及接受質詢時，做出以上表示。

陳吉仲指出，2週前北農1市有拍賣員確診，擔心因此影響整體交易運作，所以執行持有COVID-19（2019冠狀病毒疾病）快篩陰性才能進入市場的規定，經過幾天執行，已經穩定，1市至少2/3拍賣員已回到工作崗位，2市的相關情況也已逐漸穩定。

他並說，全國農、漁、畜拍賣市場、屠宰場共134個市場，目前全都正常運作中，可確保穩定提供國人農、漁、畜產品。

民進黨立委陳亭妃提問快篩疑似有黑數問題出現。陳吉仲說，不排除有這種現象，拿不是自己快篩陰性的結果入場，但是這是少數中的少數，對於少數不遵守規定情況，會要求所有市場的經營團隊具體執行。

他進一步說，也會要求承銷人體悟市場是大家的，一定要遵守防疫規定、執行到位，市場正常運作才有錢賺，農民辛苦生產的農、漁、畜產品才能供給消費者。

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他也說，各類批發市場與屠宰市場工作人員屬於防疫規定的第七類對象，運作現場是提供重大民生物資的場域，對與確診者密切接觸者執行以篩代隔措施，就是要確保各市場能正常運作，不會改變、會持續執行。

關於快篩劑用量是不是充足，陳吉仲說明，繼之前獲得中央流行疫情指揮中心（CDC）調度2.8萬劑快篩劑使用，今天再給了5萬劑，其中2萬劑已撥付各市場使用，農委會會全力調度所需使用量，讓各市場正常運作。（編輯：方沛清）1110511