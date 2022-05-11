陳吉仲：若查獲快篩黑數 停止交易、撤承銷人執照

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（中央社記者楊淑閔台北11日電）民進黨籍立委邱議瑩質詢，台北農產運銷公司執行以篩代隔防疫措施傳出黑數，必須杜絕。農委會主委陳吉仲說，可請北農抽檢，若查到黑數，可用停止交易、撤銷承銷人執照因應。

立法院經濟委員會今天安排行政院農業委員會主任委員陳吉仲及衛生福利部首長就「北農啟動六大防疫措施及精進全台果菜批發市場防疫作為」進行報告，並備質詢。

邱議瑩說，北農執行跟確診者密切接觸者以篩代隔，但傳出有人拿別人快篩陰性結果的試劑取得入場資格，若要用拍照認定是否屬實，當事人是不是要每天拿快篩陰性的試劑拍照，因為照片上有標示日期，可藉此確認。

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陳吉仲說，除已要求農漁畜拍賣市場、屠宰場的經營團隊務必落實防疫指引要求，也可以請北農做抽檢，如果承銷人被抽檢時發現是快篩黑數，除了可以停止交易，還可以撤銷承銷人執照因應。北農總經理翁震炘則說，入場帶來已使用過的快篩劑會回收。

陳吉仲接著說，目前要執行以篩代隔的人是跟確診者同住的家人，定義對象的範圍縮小後，要執行以篩代隔的規模就更小，北農應該可以嚴格執行到位。（編輯：張芷瑄）1110511