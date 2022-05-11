國中會考備用試場每間8到20人 將區隔各類匡列狀況

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（中央社記者陳至中台北11日電）因應COVID-19疫情，21、22日舉辦的國中教育會考，將再增設第二類備用試場，用來安置居家隔離、檢疫考生，規劃每間8到20人，會區隔類型的匡列狀況。

去年（110年度）國中教育會考因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，第二類備用試場每間以5人為限，且分坐在試場四角與中央。因應疫情發展和防疫政策的改變，今年會考規範也有所調整。

中央流行疫情指揮中心8日放寬居家隔離規範，密切接觸者匡列以同住親友為原則，教育部也取消原「全校1/3或10班以上班級有確診者或密切接觸者，得實施全校暫停實體課程」的規定，國中、高中階段採確診者座位「九宮格」同學放3天防疫假。

教育部主秘廖興國日前接受聯訪解釋，防疫假不是指揮中心認定的居家隔離，可等同一般生參與國中教育會考。按照現行規劃，確診且未期滿解隔的學生不能參加會考，其餘包括因同住親友染疫被匡列，處於3+4（3天居家隔離加4天自主防疫）狀況下，以及從國外回來的居家檢疫考生，都安排到隔離試場（第二類備用試場）。

教育部今天透過文字向媒體表示，第二類備用試場以每間8到20人規劃，不同類型的匡列狀況，會安排到不同試場應試，例如居隔的考生會與居檢、自主防疫者分開，進出動線將與一般試場區隔。

教育部表示，各考區原已至少準備6間第二類備用試場，目前已依地區疫情狀況再增設，並提前進行試務演練，確保當日考生應考權益。（編輯：張芷瑄）1110511