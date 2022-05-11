TaiwanPlus合約屆期 李永得：公視有望接手

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文化部2021年以標案形式委託中央社設立國際影音串流平台TaiwanPlus，合約將於6月9日屆期。文化部長李永得（圖）11日在立法院表示，因平台需有穩定法制基礎，已邀公視提案，期望順利交接。中央社記者徐肇昌攝 111年5月11日

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（中央社記者王寶兒台北11日電）文化部去年以標案形式委託中央社設立國際影音串流平台TaiwanPlus，合約將於6月9日屆期。文化部長李永得今天表示，因平台需有穩定法制基礎，已邀公視提案，期望順利交接。

李永得今天赴立法院針對TaiwanPlus未來規劃及文化內容策進院管理國發基金等情形進行專題報告，並備質詢。會前他受媒體聯訪表示，TaiwanPlus現於國內起步營運的階段，將來希望它能永續經營，如此有必要有穩定的法制基礎，對平台的營運發展及工作同仁才比較有明確保障。

李永得說，因此今年文化部特別邀請公視來限制性邀標，公視經過董事會通過，已同意提供服務建議書，「而這個服務建議書，文化部這邊也已經初步審查通過，現在正根據審查委員的意見在修正當中」。因和中央社合約是到6月9日，希望能順利交接，也希望現有團隊全轉移到公視接收。

至於為何邀請公視，李永得也在專題報告時解釋，文化部研究日本NHK、英國BBC等案例，皆由各國公共電視營運。同時考量公視具有嚴謹的新聞製播準則，對新聞的獨立自主，可避免受不當干預。長遠目標是透過「公視法」修法，讓公視有法律依據營運國際影音平台，避免像現在每年以招標的形式營運，讓平台有穩定的法定預算。

李永得說，他非常感謝中央社與經營團隊的努力，讓在台灣已經談了20多年的全英語國際影音平台，能夠順利開播。

國民黨籍立委萬美玲表示，據她了解，公視未來承接TaiwanPlus後，要另外於國內頻道播出，「既然設定收看是外國人，為何要在國內播出？我們懷疑過TaiwanPlus是大內宣的工具，文化部也否認，是否現在演都不演，直接來做大內宣？」

李永得回應，開設TaiwanPlus以來，他發現過去經驗及判斷不一定是對的，因為全英文平台在台灣是第一次，若沒經營好，要推廣到海外會是災難，所以希望能有國內頻道讓人有練兵機會，這是比較穩健的做法，「國內的人看得下去，推到海外才會有好成績」。

李永得進一步表示，國內頻道未來將比照台語台及客語台模式，向NCC申請執照，預計要4個月左右，另也要考量器材向國外進口的時間。萬美玲詢問，等到這2件事情完備，就可以啟動了嗎？李永得回應：「對。」

此外，無黨籍立委黃國書指出，TaiwanPlus初步目標為APP下載數要達100萬，但目前只達到5萬5000次，且網站點擊來源仍以台灣為主，若未來由公視承接，他關切是否人力充足，並建議可和公視國際影音頻道合併；國民黨籍立委吳怡玎及葉毓蘭也指出APP下載數不達目標一事，葉毓蘭更問：「文化部怎麼負責？」

李永得表示，APP下載數不達目標並不是TaiwanPlus的錯，是文化部的錯，「因為那（目標）是我們訂的。」TaiwanPlus已逐漸上軌道，也已經有成績，但文化部應根據實際狀況修正，針對葉毓蘭詢問，李永得回答「我會自請處分」。（編輯：屈享平）1110511