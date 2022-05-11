高市畢典原則線上辦理 九宮格外可視狀況匡列

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（中央社記者蔡孟妤高雄11日電）國內COVID-19疫情嚴峻，高市府今天宣布今年各校畢業典禮以線上辦理為原則；另針對教育部「九宮格」匡列方式，若校方疫調後，認為有需要，可再擴大匡列相關接觸人員。

市府教育局長謝文斌下午在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫記者會表示，高雄市以「九宮格」匡列為原則，但校方疫調後，如有需要，可擴大匡列相關接觸人員，同時通報教育局，並由衛生局協助控管疫情。

謝文斌並宣布，經與各校評估研議後，今年畢業典禮將以線上辦理為原則，學校會按照原則處理，相信線上畢業典禮也可以有豐富內容，讓學生留下美好記憶。

市府此前規定國三生在國中教育會考前一週採線上教學，謝文斌說，會考後，學校可視疫情狀況，由學校防疫小組會議取得共識後，持續採線上教學，而採取線上教學的時間，也由學校自主決定。但若採實體教學，學生需要請假，應准假。

高雄市今天起推出「關懷包得來速」服務，由確診者親友到各區定點領取關懷包。市長陳其邁表示，首日截至下午3時多，已超過1200人領取。

陳其邁說，關懷包以確診者家庭為單位發送，確診者同住家人也可來領取，但因屬於居隔者，不能搭大眾運具，只能自行前往。他提醒民眾，記得帶確診者健保卡，並告知除確診者外，家中共幾名大人或小孩，如人數太多，市府會再查核。

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市府衛生局簡任技正潘炤穎表示，扣除142例境外移入、系統重複通報或改判的轉銜案件，高雄市今天新增3011例本土確診個案，居隔陰轉陽275例、外縣市旅遊史69例、特定娛樂場所18例、密切接觸者2559例、新案疫調中90例。

潘炤穎說，上週末適逢母親節，各地往返遊子相當多，因此轉銜案件也多。陳其邁說，母親節過後感染增加，希望能把上升曲線控制平緩一點，必要時會調整防疫措施。（編輯：謝雅竹）1110511