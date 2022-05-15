基隆2歲男童確診高燒42度 轉送台北榮總仍不治

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（中央社記者王朝鈺基隆15日電）基隆市2歲林姓男童確診COVID-19，13日晚間發燒達攝氏42.4度送至部立基隆醫院，醫師懷疑是病毒性腦炎建議轉院，衛生局協調多家醫院都沒有病床，最後轉至台北榮總救治仍不治。

林姓男童4月滿2歲，因保母確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），家人為男童快篩後呈現陽性，12日PCR核酸檢測後確診，CT值18，13日晚間7時許，林童出現抽搐且高燒達攝氏42.4度不退，家人將林童送至衛生福利部基隆醫院救治。

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小兒感染科醫師懷疑是病毒性腦炎，第一時間給予氧氣、輸液、退燒藥、抗生素、抗抽搐藥後，建議轉醫學中心治療，經聯繫基隆長庚醫院，由於基隆長庚醫院主要收治輕、中症兒童，因林童當下屬於重症，依中央流行疫情指揮中心規劃，北部地區有多間醫院可收治重症兒童，建議轉至台北的醫學中心救治。

經衛生局聯絡內湖三軍總醫院、台大醫院和馬偕醫院但都滿床，最終聯繫上台北榮民總醫院，衛生局13日深夜近12時，安排救護車及護理師協助轉院事宜，過程中因林童再度出現抽搐症狀，醫師立刻給予藥物治療，14日凌晨1時35分轉送台北榮總，經救治後仍宣告不治。（編輯：方沛清）1110515