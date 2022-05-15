中正紀念堂PCR篩檢車來速設4線道 5/16開放預約

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北15日電）疫情升溫帶動PCR篩檢需求，台北市政府攜手台北榮總在中正紀念堂開設車來速篩檢站，今天已設站完成，明天下午啟動試營運及預約，17日正式上路，初步規劃每日量能1200人。

台北市長柯文哲今天下午在聯合醫院總院長璩大成、副總院長黃遵誠陪同下，前往中正紀念堂視察COVID-19（2019冠狀病毒疾病）車來速篩檢站建置進度。黃遵誠報告指出，此站將在明天下午試營運並開放預約，17日正式上路，從上午8時營運到晚間8時。

黃遵誠說，此站設置4線各5公尺的車道，其中一線為台北榮民總醫院設計出的「高乘載車道」，專門給兒童或3人以上要採檢的車輛使用，配置兒科醫師，可以從車輛兩面同時採檢。

負責營運的北榮補充，初步規劃，此站每日PCR量能為1200人，必要時可以擴增到5線車道，量能可以增加到1500至2000人，加上醫院本部設置的防疫急門診，每日量能最高大約3700人。

對於台大醫學院體育館篩檢站建置進度，柯文哲視察後接受媒體聯訪表示，市府已經聯絡台大醫院，每日量能至少要1000人，台大醫院正在設計、處理，準備好就會通知市府。

媒體詢問，國民黨預計在25日中常會正式通過提名立委蔣萬安參選台北市長，民眾黨是否已有規劃提名台北市副市長黃珊珊的時程。柯文哲說，疫情當前，防疫為重，選舉是後面的事情，黃珊珊要先把工作做好，撐過最困難的時刻再講。（編輯：李錫璋）1110515