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中正紀念堂篩檢車來速5/16試營運 日量能2000人

2022/5/14 17:06（5/14 17:28 更新）
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台北市防疫急門診量能統計表。（圖取自台北市政府網頁gov.taipei）
台北市防疫急門診量能統計表。（圖取自台北市政府網頁gov.taipei）
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（中央社記者陳昱婷台北14日電）台北市長柯文哲今天指出，從每日新增確診數持平來看，染疫速度已經超過PCR量能，中正紀念堂車來速篩檢站預計16日試營運，若滿編每日量能可以到2000多人。

柯文哲今天下午前往聯合醫院婦幼院區視察親子兒童COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫急門診，聯醫副總院長許家禎向他報告，這裡人力比較缺，且沒有備用人力，因此每2小時就會換一班、12小時總共6個班在輪，讓人員可以稍微喘息。

由於現場等待候診的人數不多，柯文哲詢問是不是需求不高了。許家禎說明，小朋友是陸續不斷出現，今天上午4個小時已經看了約110人，原本預計每天共看180人而已。

談到人力規劃，柯文哲說，他上午已經向在婦幼院區工作的妻子陳佩琪提醒，排班排到她就去上班，院方不要刻意不排她，她也不用為了博名聲搶上班，該怎麼做就怎麼做。

柯文哲隨後接受媒體聯訪表示，台北市防疫專責病床空床數還有600多床，暫時不會要求擴床或提高防疫等級，但從這兩天新增確診數持平來看，就知道北台灣的PCR量能已經達到極限、確診數不準了。

對於中正紀念堂車來速篩檢站預計16日試營運，柯文哲說，這一站由台北榮總負責，可能開到4線，每日量能滿編可以到2000多人，動線設計由愛國東路進來、中山南路出去，與北士科、木柵機廠一起將量能開到最大，並按照實際預約狀況且戰且走。

媒體詢問，中央流行疫情指揮中心今天公布，台北市尚缺一處大型篩檢站。柯文哲表示，只開篩檢站是沒有用的，正確名詞應該是開防疫急門診，讓輕、重症分流，緩解醫院量能。

柯文哲指出，就算是以PCR為目的，也不是只有採檢，還有量能到底行不行，若採完2、3天後結果才出來，根本沒有意義，像木柵機廠車來速篩檢站每日量能只夠做800人，要再往上拉就要找實驗室幫忙，所以不要亂下命令。（編輯：張銘坤）1110514

（圖取自台北市政府網頁gov.taipei）
（圖取自台北市政府網頁gov.taipei）
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