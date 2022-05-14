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北北基桃增設9處大型篩檢站 日增千件採檢量

2022/5/14 16:16（5/14 16:51 更新）
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為強化篩檢量能、舒緩急診人潮，行政院指示中央在雙北、基隆、桃園加開9處大型篩檢站。圖為台北市大安區一處醫院外篩檢站運作情形。（中央社檔案照片）
為強化篩檢量能、舒緩急診人潮，行政院指示中央在雙北、基隆、桃園加開9處大型篩檢站。圖為台北市大安區一處醫院外篩檢站運作情形。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張茗喧、余曉涵台北14日電）COVID-19疫情嚴峻，行政院指示中央在雙北、基隆、桃園加開9處大型篩檢站。指揮中心指揮官陳時中今天公布9處站點和負責醫院，預計每站每天可提供500至1000件採檢量能。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，為強化篩檢量能、舒緩急診人潮，行政院指示台北市、新北市、基隆市及桃園市加開9處大型篩檢站。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，9處大型篩檢站包括台北市3處、新北市3處、基隆市1處、桃園市2處。

陳時中說，台北市3處分別是由台北榮民總醫院負責的自由廣場台大醫院負責的市立體育場，還有一處仍待評估；新北市分別為三軍總醫院負責的汐止站三總松山分院負責的三重站以及新北市立聯合醫院負責的江翠站

桃園市則是由新國民醫院負責的大園站國軍桃園總醫院負責的龍潭站；基隆市則是基隆市立醫院負責的市民廣場

陳時中說，這些大型篩檢站每天約可採檢500件到1000件，人力方面將由中央跟地方合作，由醫院或招募基層診所參與，增加採檢量能。

陳時中指出，由於目前要求快篩陽性者才能做PCR，因此PCR陽性率非常高；指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，儘管北部陽性率約6到7成，但因採檢條件的關係，不代表社區陽性率也這麼高。（編輯：陳政偉）1110514

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