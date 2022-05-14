北北基桃增設9處大型篩檢站 日增千件採檢量

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張茗喧、余曉涵台北14日電）COVID-19疫情嚴峻，行政院指示中央在雙北、基隆、桃園加開9處大型篩檢站。指揮中心指揮官陳時中今天公布9處站點和負責醫院，預計每站每天可提供500至1000件採檢量能。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，為強化篩檢量能、舒緩急診人潮，行政院指示台北市、新北市、基隆市及桃園市加開9處大型篩檢站。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，9處大型篩檢站包括台北市3處、新北市3處、基隆市1處、桃園市2處。

陳時中說，台北市3處分別是由台北榮民總醫院負責的自由廣場、台大醫院負責的市立體育場，還有一處仍待評估；新北市分別為三軍總醫院負責的汐止站、三總松山分院負責的三重站以及新北市立聯合醫院負責的江翠站。

桃園市則是由新國民醫院負責的大園站、國軍桃園總醫院負責的龍潭站；基隆市則是基隆市立醫院負責的市民廣場。

陳時中說，這些大型篩檢站每天約可採檢500件到1000件，人力方面將由中央跟地方合作，由醫院或招募基層診所參與，增加採檢量能。

陳時中指出，由於目前要求快篩陽性者才能做PCR，因此PCR陽性率非常高；指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，儘管北部陽性率約6到7成，但因採檢條件的關係，不代表社區陽性率也這麼高。（編輯：陳政偉）1110514