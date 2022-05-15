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台澎2項書法巡展 菊島充滿書香

2022/5/15 18:09
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（中央社澎湖縣15日電）澎湖「十方書會書法聯展」與「台灣美術院」創作全台巡展，今天分別在文化局中興畫廊與洪根深美術館展出，讓菊島充滿書畫藝文氣息。

澎湖縣長賴峰偉與議長劉陳昭玲等人，都在雨中參加了書法展，現場並與出席書法等人共同書寫「西瀛翰墨情，共譜十方緣」。對澎湖校長與教師全力推廣書法教育，表示肯定，期盼書法能成為全民運動，同時表揚澎湖盃書法比賽得獎的學生。

澎湖文化局表示，十方書會書法聯展是由澎湖各校20名校長與教師等人共同組成，每3年舉辦書法展，今天在文化局中興畫廊展出120件，作品中篆、隸草、行、楷5種字體皆有，傳統與創新兼具，此外特別設置「創意主題」區，內容為澎湖在地名產，推廣澎湖在地美食，提供豐富視覺創意饗宴。

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「台灣美術院」創作全台巡展，今天也在洪根深美術館展出，包括有江明賢院長25名會員參展，每名院士精選美術院院士之書畫、版畫及學術論著，畫風獨特風格，領域有別，共同展現。

澎湖文化局表示，「台灣美術院」全台巡展，是台澎藝術文化的盛事，今年3月起分別在台北國父紀念館、台東美術館展出、第3站來到澎湖洪根深美術館特展室巡迴展出。（編輯：黃世雅）1110515

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