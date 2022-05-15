2022青春設計節與青春影展落幕 線上宣布獲獎作品

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（中央社記者蔡孟妤高雄15日電）2022青春設計節與青春影展今天舉辦線上頒獎典禮，今年共有1020件作品參賽，樹德科技大學囊括3項最佳設計獎，而今年首度設立的音樂設計類最佳設計獎，則由實踐大學高雄校區拿下。

2022青春設計節與青春影展今天落幕，下午在高雄駁二藝術特區臉書粉絲專頁舉辦「2022青春設計節暨青春影展線上頒獎典禮」，由高雄市副市長史哲、高雄市文化局長王文翠、高雄市電影館副館長黃晧傑等人揭曉獲獎作品。

文化局會後發布新聞稿表示，2022青春設計節暨青春影展今年共有1020件作品參賽，其中創意設計競賽有208件作品入圍，52件得獎；青春影展有32件入圍，13件得獎。

創意設計競賽分為視覺傳達設計類、數位多媒體與遊戲設計類、立體造型暨產品設計類、建築與空間設計類、策展實踐與展示設計類及今年首度設立的音樂設計類6大類別評比，最大獎項是最佳設計獎。

樹德科技大學獲3項最佳設計獎，視覺傳達設計類由「ㄆㄊㄎ」獲得最佳設計獎，以不同觀點幫助兒童學習發聲。數位多媒體與遊戲設計類及立體造型暨產品設計類由「33號白日夢」囊括2個類別的最佳設計獎。

建築與空間設計類由崑山科技大學空間設計系「生性展場－媒體之外」獲得最佳設計獎。今年首度設立的音樂設計類最佳設計獎，由實踐大學高雄校區時尚設計學系「朮墨艸石目」獲得。策展實踐與展示設計類最佳設計獎，也由實踐大學高雄校區時尚設計學系獲獎。

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另青春影展影視類最佳短片由國立台北藝術大學電影創作學系「龔囝」獲得。動畫類則由國立台南藝術大學動畫藝術與影像美學研究所「水中的女孩」獲獎。

文化局表示，今年下半年度，高雄將舉辦「台灣設計．設計台灣」一系列大型設計展覽活動，包含首度離開台北舉辦的「台灣文博會」與睽違10年再度回到高雄舉辦的「台灣設計展」，展現台灣的創造力與設計力。（編輯：黃世雅）1110515