疫情升溫 勞動部仲介評鑑延期辦理

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（中央社記者吳欣紜台北16日電）勞動部每年辦理仲介評鑑，但近日因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻，原訂於7月辦理的仲介評鑑將延期辦理，後續待疫情趨緩再通知辦理時間。

國內COVID-19疫情延燒，每日新增許多確診案例，勞動部今天發布新聞稿表示，110年度「私立就業服務機構從事跨國人力仲介服務品質評鑑」將延期辦理。

勞動部表示，為了強化仲介業者管理，勞動力發展署每年都會辦理仲介評鑑，今年將評鑑110年度仲介公司的服務品質，預計評鑑1390家仲介公司。

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勞動部指出，仲介評鑑原訂於7月至9月進行實地評鑑，但因目前國內疫情升溫，為了讓仲介公司能全力協助雇主及移工處理防疫工作，將延後辦理110年仲介評鑑，辦理時間將另行通知。

勞動部提到，中央流行疫情指揮中心公布的最新防疫資訊，目前都已立即翻譯為多國語言，並放置於勞動部勞動力發展署跨國勞動力權益網站，也請仲介公司加強協助雇主及移工防疫工作。（編輯：管中維）1110516