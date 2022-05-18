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大學甄試41系取消面試 調整學測、書審占分

2022/5/18 14:05
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（中央社記者陳至中台北18日電）教育部13日召集大專防疫長開會，授權各系舉辦第2階段甄試時，如因試務人員、考生染疫多，可全系採應變措施。目前統計全國有41系取消面試，調整學測、書審等其他項目占分。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，教育部13日召集大專防疫長開會，會中宣布授權各校評估，如果「試務人員具感染風險達一定比例」或「預計參加面試的考生具感染風險人數達5%」，就可全系採取防疫應變措施，取消面試，調整學測、書審占分，決定學生是否錄取。

近期已進入大學第2階甄試的密集階段，根據招聯會統計，今年度的「黃金週六」落在5月21日，共169個系組選擇在這天舉辦二階甄試，其次是5月20日（140系組）、5月22日（88系組）。

根據教育部最新統計，今年度參與甄選的2195個校系中，截至5月17日統計為止，共有41系採全系防疫應變機制。其中28系是因試務人員具感染風險達一定比例，13系是因考生具感染風險超過5%。

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台灣師範大學包括教育系、國文系、英語系、數學系等都陸續在網站公告取消面試、筆試等需要到校參與的第2階段項目。中國文化大學包括會計系、建築系、景觀系等也都採全系的應變機制。教育部要求各系所必須在原訂的甄選日前3天公告，並一一告知所有考生，維護應試權益。

即便參與甄選的校系沒有宣布全系停止面試，考生如果是確診，或處於居家檢疫、居家隔離、因疫情滯留境外等，都可向各系申請適用應變機制，如果達到各系的標準，將採外加名額錄取。醫學、牙醫、中醫學系則不取消面試筆試實作，採在強化防疫隔離試場、另擇日期甄試等方式辦理。（編輯：張芷瑄）1110518

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