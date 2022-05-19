吳德榮：20日起水氣增 嚴防劇烈天氣

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（中央社記者余曉涵台北19日電）氣象專家吳德榮說，今天各地屬於多雲時晴的天氣型態，明天起水氣增多，天氣轉為不穩定，各地午後下雨機會增加。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今天北部、中部多雲時晴，氣溫續升、大氣不穩定度略提高，午後山區有局部短暫陣雨；東半部及南部雲量較多、有局部短暫陣雨的機率，各地白天舒適微熟、早晚稍涼。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，明天（20日）南來水氣增多，大氣不穩定，中南部地區及北部山區午後有局部陣雨或雷雨，東半部亦有局部短暫陣雨的機率。

吳德榮表示，21日大氣仍不穩定，近山區午後有局部陣雨或雷雨的機率。22至25日「滯留鋒」再度調整回台灣附近南北徘徊，雖然結構比上一波鬆散，但水氣多、大氣不穩定，有激發「對流胞」發展的機率。

吳德榮提醒，即使這波鋒面影響相對範圍較小、時間較短，且以午後發生的機率高於其他時間，仍應注意其所伴隨的「劇烈天氣」（雷擊、強風、瞬間強降雨），不過期間無明顯冷空氣，白天遇空檔時仍偏暖，逢降雨時則氣溫略降。

吳德榮說，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，26日至28日「滯留鋒」仍在台灣附近徘徊，但各國（歐、美、加）模式的最新模擬顯示，其間的差異不小，應繼續觀察。（編輯：卞金峰）1110519