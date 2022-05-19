盼出國 玩偶娃娃先探路遊韓拍美照

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台灣旅遊業者攜手韓國京畿觀光公社，即日起推出「京畿道娃娃先發團」，將由京畿觀光公社吉祥物「璐璐」領團，主打3條路線一日遊，先帶旅客的娃娃造訪韓國各知名景點，拍攝美照。（韓國京畿觀光公社提供）中央社記者余曉涵傳真 111年5月19日

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（中央社記者余曉涵台北19日電）今年可望開放出境旅遊，國內有旅遊業者首度推出娃娃先發團，要帶旅客的娃娃先到韓國旅遊觀光，與當地景點拍攝美照。

受到COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，已經超過2年無法出國旅遊，有旅遊業者仿照國外，在台灣首度推出娃娃先發團，前100名旅客，還有限量周邊紀念品、京畿道旅遊金500元。

旅遊業者KKday發布新聞稿指出，攜手韓國京畿觀光公社，推出「京畿道娃娃先發團」，將由京畿觀光公社吉祥物「璐璐」領團，主打3條路線一日遊，先帶旅客的娃娃造訪韓國各知名景點，拍攝美照。

1號路線主打今年甫開幕、位於普羅旺斯村旁的義大利小鎮「皮諾丘與達文西」，其同時也是人氣韓劇「黑道律師文森佐」的取景地，並搭配位於楊平的青春美術館、利川的INDI AROUND咖啡廳及伊甸天堂飯店，讓娃娃搶先體驗充滿童趣與浪漫情懷的京畿風情。

2號路線則主打戶外自然、歷史人文雙重體驗，一次蒐羅位於始興的河溝生態公園、世界文化遺產水原華城、擁有韓國版摩西奇蹟美譽的濟扶島、2021年啟用的嶼海浪海上纜車，以及坐擁日落美景的華城GlamB豪華露營。

3號路線則由普羅旺斯村為起點，接著造訪接近北韓、訴求和平保安的臨津閣世界和平公園，再到人氣打卡甜點店MalDdong Donut、歐式花園咖啡廳Forest Outings。

KKday說，娃娃領隊將為每名參團的枕邊寶貝拍攝美照，每個觀光景點預計拍攝5張照片、共計20張數位照片，或視現場狀況以小短片取代，另外，每個娃娃還有2張紙本印刷照片，包括團體照1張、個人照1張，預計於7月中後透過包裹寄送娃娃返家。

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