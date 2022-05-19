更多編輯台推薦新聞：
波蘭貿易團專機抵高雄 波蘭在台記者直呼歷史時刻
政治

波蘭貿易團專機抵高雄 波蘭在台記者直呼歷史時刻

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇
國際

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》本土逾9萬例 確診者康復3個月內不再被匡列

疫情整理包》本土逾9萬例 確診者康復3個月內不再被匡列

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 生活

台灣勞動部勞動力發展署 獲國際培訓總會頒2獎

2022/5/19 22:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林行健新德里19日專電）國際培訓總會（IFTDO）第49屆世界年會今天開幕並表揚卓越人力資源發展計畫，台灣勞動部勞動力發展署榮獲「物有所值獎」與「學以致用」兩個獎項。

IFTDO是1個由人力資源專業人士組成的全球性網絡，目前會員超過5萬人，分別來自全球30多個國家，每年也舉行人力資源發展獎的評選，搭配年會辦理獲獎單位表揚作業。

中華民國訓練協會是IFTDO的創始會員之一，而勞動力發展署則是中華民國訓練協會的團體會員。

本屆IFTDO年會今天在新德里登場，為期3天，勞動力發展署的身心障礙者及特定對象就業組，因推動「中高齡及高齡者就業促進法」，榮獲「物有所值獎」（Value for Money Award）。

同時，勞動力發展署的雲嘉南分署，因推動雲嘉南勞動力發展從業人員職能提升計畫「百年人生社會下跨世代人才培訓計畫」，獲得「學以致用獎」（Learning into action Award）。

印度國會下議院議長柏拉（Om Birla）、印度住屋暨城市事務部長浦立（Hardeep Singh Puri）主持頒獎典禮，由中華民國駐印度代表處教育組組長陳立穎代表勞動力發展署領獎。

中華民國訓練協會每年都會邀請會員共同組團參加IFTDO年會，以吸取新知並增進國際交流，但今年因疫情關係未派團與會。（編輯：黃自強）1110519

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族