台灣勞動部勞動力發展署 獲國際培訓總會頒2獎

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（中央社記者林行健新德里19日專電）國際培訓總會（IFTDO）第49屆世界年會今天開幕並表揚卓越人力資源發展計畫，台灣勞動部勞動力發展署榮獲「物有所值獎」與「學以致用」兩個獎項。

IFTDO是1個由人力資源專業人士組成的全球性網絡，目前會員超過5萬人，分別來自全球30多個國家，每年也舉行人力資源發展獎的評選，搭配年會辦理獲獎單位表揚作業。

中華民國訓練協會是IFTDO的創始會員之一，而勞動力發展署則是中華民國訓練協會的團體會員。

本屆IFTDO年會今天在新德里登場，為期3天，勞動力發展署的身心障礙者及特定對象就業組，因推動「中高齡及高齡者就業促進法」，榮獲「物有所值獎」（Value for Money Award）。

同時，勞動力發展署的雲嘉南分署，因推動雲嘉南勞動力發展從業人員職能提升計畫「百年人生社會下跨世代人才培訓計畫」，獲得「學以致用獎」（Learning into action Award）。

印度國會下議院議長柏拉（Om Birla）、印度住屋暨城市事務部長浦立（Hardeep Singh Puri）主持頒獎典禮，由中華民國駐印度代表處教育組組長陳立穎代表勞動力發展署領獎。

中華民國訓練協會每年都會邀請會員共同組團參加IFTDO年會，以吸取新知並增進國際交流，但今年因疫情關係未派團與會。（編輯：黃自強）1110519