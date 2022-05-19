早安世界》單日確診首破8萬 陳時中：疫情仍未達高峰 中南部料將升溫

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COVID-19本土疫情逐漸由北往南走，18日有不少民眾前往高雄民生醫院社區篩檢站排隊等待採檢。中央社記者董俊志攝 111年5月18日

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單日確診首破8萬 陳時中：疫情仍未達高峰 中南部料將升溫

COVID-19本土疫情歷經連6天新增6萬例的成長持平期後，18日首度突破8萬例，中央流情疫情指揮中心預估未來一週達到疫情高峰。指揮官陳時中說，8.5萬例還不到疫情頂點，他並提醒，台灣是一日生活圈，疫情從北部轉移到中南部是「必然趨勢」。（看完整報導）

央行：俄烏戰事、中國封城加劇輸入性通膨 料全年CPI增幅高於2%

中央銀行18日出爐的書面報告揭露對物價的看法，內容指出，俄烏戰事膠著、中國封城等措施將加劇輸入性通膨，預期今年台灣消費者物價指數（CPI）上漲率將高於2%。至於台灣經濟成長率是否能達到至少4%，央行提到，目前主要機構多預測今年成長率超過3%，下半年經濟可望持續復甦，但影響經濟成長的不確定因素很多，國內疫情、全球通膨壓力都會影響下半年經濟成長動能。（看完整報導）

台北高雄高中以下23日起遠距上課 多縣市國三生免到校

北市府規劃23日起高中以下學校全面遠距教學至27日，考試或接種疫苗可到校，國三及高三則遠距教學至畢業典禮前一天，若有重要考試或是安排校園接種可返校。高雄市高中以下學校、幼兒園23日至25日採遠距教學，補習班、課照中心於21日至25日實施。另考量國中會考在即，苗栗縣、新竹縣16日起國三生暫停實體課程，基隆國三高三23日起至畢典前改採線上課程，台南市國三生14日起至20日線上授課。中央社整理各縣市高中以下遠距措施供讀者參考。（看完整報導）

日媒：岸田文雄正協調出席北約峰會 創日本首相先例

北約領袖會議預計6月下旬在西班牙首都馬德里舉行，日媒報導，為跟北組在有關烏克蘭情勢上強化合作，日本首相岸田文雄正以第一位日本首相參與北約峰會為方向展開協調。另一方面，受到俄羅斯入侵烏克蘭的刺激，芬蘭與瑞典18日在北約總部正式提出入會申請。（看完整報導）

中國逐步解除封控 經部估台商6月完全復工Q2生產營收仍受影響

上海、蘇州台商5月已逐步復工，經濟部預期6月產能才能完全恢復，且須視上游原物料供應、員工返工及物流運輸恢復狀況，預估第2季生產及營收仍將受到影響。儘管中國官媒一片讚揚上海解封復商復市，但有民眾透露這並非真實狀況，仍有居民困於社區，對於何時可獲准踏出家門沒把握。北京每日新增確診50例上下，持續嚴格管控疫情，至今已有超過100座地鐵站關閉。（看完整報導）

中國東航空難 美方初判人為蓄意造成客機俯衝地面

中國東航一架國內航線班機3月21日在廣西墜毀，機上132人全數罹難。華爾街日報引述知情人士說法報導，美方初步研判，這架波音737-800客機駕駛艙有人蓄意俯衝，釀成空難。東航發表的聲明幾乎排除各種墜機的可能性；它說沒有新證據可確定失事班機有任何問題，墜機前也不太可能有人闖進駕駛艙，但又似乎否認兩名機師其中一人因財務蒙受重大損失而刻意造成墜機的傳聞。這份聲明除重申東航高層3月提到的機師健康、家庭和睦外，還補充機師財務狀態良好。（看完整報導）

澳洲大選執政聯盟民調落後 5大關鍵議題分析

澳洲3年來經歷野火、洪災和疫情等危機，許多民眾蒙受損失，生活大受影響，1700多萬選民21日將在國會大選中投票，掌權10年的保守派執政聯盟恐在這場激烈選舉中失利。民調顯示，中間偏左的工黨領先。如果選後出現由工黨議員艾班尼斯領導的政府，將對氣候更友善，對中國的敵意預料將會降低。（看完整報導）

俄羅斯侵烏後基輔首審戰爭罪 21歲俄軍認罪可能終身監禁

烏克蘭基輔法院18日審理莫斯科侵烏後首宗戰爭罪案件，被告21歲俄國軍人希希馬林被控殺害一名手無寸鐵的平民，違反日內瓦公約等國際條約和法律。他在庭上被問到是否承認犯下戰爭罪和預謀殺人時回答：「是。」希希馬林可能面臨終身監禁。預料法院將陸續審理其他數起案件。（看完整報導）

4關鍵氣候變遷指標2021年創新高 有紀錄以來過去7年最熱

聯合國18日說，溫室氣體濃度、海平面上升、海洋暖化和海洋酸化指標都在去年創下新高紀錄，這代表全球能源系統正將人類推向災難。世界氣象組織的報告證實，過去7年是有紀錄以來最熱的7年，2021年全球平均氣溫比工業化前水準高出約攝氏1.11度。（看完整報導）

蔡健雅入圍金曲8獎大贏家 強碰魏如萱角逐歌后

第33屆金曲獎18日公布入圍名單，3度摘下歌后的蔡健雅入圍8獎成為大贏家，並對上同是金曲歌后的魏如萱，將一起角逐華語歌后；華語歌王獎項入圍的包括盧廣仲和中國搖滾老將崔健。評審團主席阿弟仔直指魚丁糸、艾怡良、彭佳慧、宋念宇為本屆遺珠。（看完整報導）