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畢業典禮嘉賓發言遭疑歧視 台科大：說法不妥感遺憾

2022/5/21 18:30（5/21 18:36 更新）
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台科大21日舉行畢業典禮，有嘉賓致詞內容傳出歧視爭議。（圖取自facebook.com/NTUST.official）
台科大21日舉行畢業典禮，有嘉賓致詞內容傳出歧視爭議。（圖取自facebook.com/NTUST.official）
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（中央社記者許秩維台北21日電）台科大今天舉行畢業典禮，有嘉賓致詞內容傳出歧視爭議。台科大校方表示，嘉賓雖以個人角度發言，但這樣的說法不妥；校方尊重多元，沒有任何歧視，對此事感到遺憾。

台灣科技大學今天舉行畢業典禮，有學生向媒體投訴，校友總會理事長蔡侑霖在畢典致詞時提到，會告訴女兒結婚「不要帶一個女孩子回來」，也會對兒子說「不管你帶什麼顏色的夥伴回來我都很高興」、「請不要帶一個男生回來」，引發學生質疑歧視有色人種和同志。

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台灣科技大學主任秘書呂政修接受中央社記者訪問時指出，嘉賓以個人角度發言，校方事前不清楚發言內容，但這樣的說法不妥；校方尊重多元價值，包括不同性別理念，且校內也有很多外籍學生，沒有任何歧視。

呂政修提到，畢業典禮應該拉回學校對畢業生的祝福，也讓學生有機會對老師表達感謝，這才是想讓大家理解的，校方對於發生這種事也感到遺憾。（編輯：陳政偉）1110521

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